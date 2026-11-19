El especialista salvadoreño en materia de seguridad Luis Contreras defendió la intervención militar del presidente Nayib Bukele en Haití y consideró que las operaciones contra las pandillas deben continuar hasta lograr la estabilización de ese país.

"El poder político es para ejercerlo", expresó Contreras durante una visita al Senado de la República, al referirse a la capacidad de los gobiernos para enfrentar las estructuras del crimen organizado.

El especialista sostuvo que el fortalecimiento de las bandas y pandillas en Latinoamérica responde, en parte, a la falta de voluntad política de los gobiernos para combatirlas.

Contreras explicó que trabajó como asesor del primer ministro de Justicia durante el primer gobierno de Bukele en El Salvador y afirmó que la experiencia de ese país en la lucha contra las pandillas puede servir de referencia para Haití, aunque reconoció que la situación haitiana presenta mayores dificultades.

Explicó que las operaciones deben desarrollarse por fases, con acciones dirigidas a identificar y neutralizar a los líderes de las organizaciones criminales, además de mantener la presencia de las fuerzas de seguridad.

Entrevistado en el Senado dominicano, consideró que la misión de los militares salvadoreños en Haití no debería limitarse al rescate de los cuatro compatriotas que, según indicó, fueron secuestrados en ese territorio, sino que también podría contribuir a estabilizar el país.

Sobre el tiempo que podrían permanecer las tropas salvadoreñas, respondió que dependerá de los resultados de las operaciones y de la capacidad para debilitar las estructuras de las pandillas.

Reporta 34 bajas de pandilleros

Contreras recordó que este jueves se registraron 34 bajas de integrantes de pandillas en Haití. Dijo que mantiene contacto con personas que forman parte del ejército en ese país y que, según su información, la Policía haitiana había ratificado esas muertes. Sin embargo, indicó que no tenía información actualizada sobre la situación de los cuatro salvadoreños secuestrados.

El especialista también consideró que la reducción de la violencia de las pandillas tendría efectos positivos para República Dominicana, debido a su condición de país vecino y a las consecuencias que atribuye a la crisis haitiana en territorio dominicano.

Visita al Senado

Contreras visitó este jueves el Senado como parte de una delegación de parlamentarios y representantes internacionales vinculados a Patriots Network, una plataforma que reúne a personas para debatir sobre conservadurismo, seguridad, economía, cultura y familia.

Informó que este viernes ofrecerá la conferencia "El conflicto de las pandillas en Haití: implicaciones para República Dominicana", en la que se analizarán los posibles escenarios de la crisis haitiana y sus consecuencias para el país.