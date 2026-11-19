Melissa Medina, de 22 años, era una creadora de contenido y empresaria dominicana. ( INSTAGRAM / @MELISSAMEDINA )

La creadora de contenido y empresaria dominicana Melissa Medina, de 22 años, quien falleció el pasado martes, llegó sin signos vitales al centro de salud al que fue trasladada, según informó este jueves el doctor Alfredo Vallejo, médico que recibió el caso.

Vallejo explicó que la joven fue llevada a la clínica, ubicada en Naco, en estado cadavérico y que, como parte del protocolo médico, se le practicó un electrocardiograma para confirmar la ausencia de actividad cardíaca.

"Ya uno cuando la recibe le hace el electro para confirmar, pero no, ella llegó sin ningún signo vital ni nada", expresó el doctor.

El galeno indicó, a través de un video publicado por el periódico Panorama, que, cuando reciben a una persona en esas condiciones, procuran evitar cualquier procedimiento que pueda alterar el cuerpo, por lo que se limitaron a realizar el electrocardiograma y, posteriormente, notificaron a las autoridades correspondientes.

De acuerdo con su relato, Medina llegó al establecimiento de salud alrededor de las 5:30 de la madrugada y permaneció allí durante aproximadamente cuatro horas, mientras se realizaban las gestiones para contactar a sus familiares y coordinar el levantamiento del cadáver con las autoridades correspondientes.

"No pudimos comunicarnos con los familiares al principio", indicó.

Investigación en curso

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó el miércoles que la institución continúa investigando las circunstancias en las que falleció la creadora de contenido.

El portavoz policial confirmó que la joven llegó sin vida al centro de salud al que fue trasladada para recibir asistencia médica.

Asimismo, explicó que, previo a su traslado, Medina se encontraba compartiendo con una amiga en un apartamento ubicado en una torre del Distrito Nacional, donde también estaba presente un hombre de 60 años.

Pesqueira evitó revelar las identidades de las personas que acompañaban a la joven para no "entorpecer" las investigaciones.

Este jueves, fuentes confirmaron a Diario Libre que quiernes compartían con Medina eran el empresario Eliezer Salvador, de 60 años, propietario de las bancas de apuestas Presidente Sport, y la venezolana Mariana Pascual, de 21 años.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente la causa de la muerte de Medina, a la espera de los resultados de los estudios forenses.

Los familiares realizaron este jueves el velatorio en Santo Domingo Este, luego sería cremada.

Quién era Melissa Medina

Melissa Medina, de 22 años, era una creadora de contenido y empresaria dominicana que desarrollaba varios emprendimientos.

De acuerdo con la información publicada en su perfil de Instagram, era fundadora de Priority Courier, una empresa dedicada al transporte y flete de mercancías, así como de Melissa Studio, un negocio especializado en servicios de uñas.

También se identificaba como fundadora de lo que describía como la primera marca dominicana de Press On Nails, un tipo de uñas postizas de aplicación rápida.

Su fallecimiento, dado a conocer a través de las redes sociales, ha generado numerosas muestras de pesar entre familiares, allegados y seguidores, quienes han compartido mensajes de despedida en distintas plataformas digitales.