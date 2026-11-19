La presunta red de narcotráfico fue desmantelada a través de la Operación Rompeolas. ( IMAGEN SUMINISTRADA POR EL MP )

Los integrantes de la red de narcotráfico desmantelada mediante la operación Rompeolas utilizaban lanchas rápidas tipo Go-Fast y embarcaciones de recreo para transportar cargamentos de drogas hacia Puerto Rico.

Los detalles de la estructura fueron revelados este jueves por el Ministerio Público, que informó que la organización mantenía parte importante de sus operaciones en los municipios de Higüey y Miches, desde donde presuntamente coordinaba actividades logísticas para sostener el tráfico internacional de drogas.

El órgano persecutor detalló que la investigación también permitió identificar a personas presuntamente vinculadas a operaciones de lavado de activos, utilizadas para manejar recursos económicos derivados de las actividades ilícitas atribuidas a la organización.

Arrestos y detenidos

Este jueves, el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informaron del arresto de 21 personas, entre ellas un regidor de Higüey, durante una serie de allanamientos en los que ocuparon vehículos, armas de fuego, dinero en efectivo y propiedades.

Entre los arrestados figura el regidor de Higüey, Willy Manuel Zorrilla Domínguez, conocido como "Willy Pacha". También fue detenido Fausto Candelario Ortiz "Pacha o el Brother", quien según el Ministerio Público, había sido arrestado en otras ocasiones por su presunta vinculación con el narcotráfico y es señalado por los investigadores como el principal cabecilla de la organización.

Asimismo, figuran Yovani Candelario Ortiz (Pachasito, Caco, Franklin o el Hombre), identificado como responsable de la coordinación operativa de la estructura; Fernando de Jesús, alias Pepe o el Gordo; Diofrendy Reyes; Wander Núñez (Philips); Marcial Castillo (Chacabana o Shaky); María del Rosario (Belkis), y Cristian Candelario (Bebo Pacha).

El Ministerio Público dijo, mediante una nota de prensa, que la operación Rompeolas permitió intervenir una estructura investigada por recibir cargamentos de drogas procedentes de La Guajira, Colombia, y organizar su traslado desde las costas dominicanas hacia Puerto Rico, como parte de una ruta internacional que tenía como destinos finales Estados Unidos y Europa.

Resultados y ocupaciones

La intervención, que contó con cooperación jurídica internacional de Estados Unidos, movilizó a más de 80 fiscales y aproximadamente 650 agentes de la DNCD y miembros de la Policía Nacional. El despliegue aéreo y terrestre abarcó las provincias La Altagracia, El Seibo y Duarte, así como el Distrito Nacional y Santo Domingo Este.

Como resultado de las intervenciones, las autoridades ocuparon vehículos, armas de fuego de distintos calibres y dinero en efectivo en pesos dominicanos, dólares y euros.

Asimismo, iniciaron los procedimientos correspondientes para la incautación de casas, apartamentos, fincas y establecimientos comerciales presuntamente vinculados a las operaciones financieras de la organización.

Las autoridades reportaron ocupaciones por un monto de 3,112,639,600 pesos (unos US$5.5 millones), asociados a la estructura bajo investigación.