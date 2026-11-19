A 47 años del paso del huracán David, que motivó el alojamiento provisional de alrededor de 200 familias en los barracones de Barahona, y tras el incendio que destruyó decenas de viviendas el pasado 11 de noviembre, el Senado de la República aprobó una iniciativa que procura poner fin a la problemática habitacional que durante décadas ha afectado a esos residentes.

La iniciativa número 2149, presentada por el senador de Barahona, Moisés Ayala, solicita al presidente Luis Abinader declarar en estado de emergencia los barracones de Javid, en el sector Palmarito, disponer una solución habitacional definitiva y reponer los ajuares que perdieron las familias durante el siniestro.

Durante su intervención este jueves ante el pleno del Senado, Ayala lamentó que, pese a los seis años de gestión del actual gobierno, no se haya concluido el proyecto habitacional Ciudad Esperanza, cuya construcción comenzó en 2019.

El congresista aseguró que ha reclamado insistentemente la terminación de la obra y que logró incluir el proyecto en la modificación de la legislación relacionada con las obras públicas paralizadas.

Sin embargo, consideró que las circunstancias actuales ameritan una intervención urgente del Poder Ejecutivo, ante las condiciones en que se encuentran las familias que quedaron sin techo.

Reclama una solución en dos meses

Ayala pidió al presidente Abinader disponer los recursos necesarios para acelerar los trabajos de construcción de los apartamentos, con la finalidad de que los damnificados no permanezcan más de dos meses sin una solución habitacional.

Asimismo, solicitó agilizar los desembolsos a los ingenieros contratistas responsables de los diferentes bloques de edificios que integran el proyecto Ciudad Esperanza.

El senador sostuvo que la intervención gubernamental debe beneficiar no solamente a las 52 familias que, según indicó, perdieron sus viviendas durante el incendio, sino también a quienes continúan residiendo en los barracones de Javid y de Camboya.

Calificó esa zona como una de las más deprimidas y necesitadas de la provincia, cuyos habitantes llevan décadas esperando condiciones de vida dignas.

Ayudas para alquiler no resuelven el problema

El legislador también advirtió que las dificultades para conseguir viviendas en alquiler en Barahona complican la situación de los damnificados, quienes estaban acostumbrados a pagar mensualidades de entre 1,500 y 2,000 pesos.

En ese contexto, cuestionó que los 30,000 pesos destinados por el gobierno a los inquilinos y los 60,000 pesos a los propietarios de las viviendas destruidas puedan resolver definitivamente sus necesidades habitacionales.

El legislador pidió la conclusión del proyecto Ciudad Esperanza y reclamó que las familias afectadas por el incendio sean reubicadas en un plazo no mayor de dos meses

Aunque reconoció la asistencia alimentaria ofrecida por las autoridades, insistió en que se requiere una respuesta que trascienda las ayudas temporales.

"Con gratitud y esperanza por las familias de los barracones de Javid. Gracias a Dios y a mis colegas senadores por respaldar la iniciativa núm. 2149. Con su aprobación damos un paso para que las 52 familias que perdieron sus hogares en el incendio del 11 de noviembre reciban la ayuda que tanto necesitan", expresó Ayala.

El senador ratificó su compromiso de continuar impulsando la conclusión del proyecto Ciudad Esperanza, procurando que tanto los propietarios como los inquilinos afectados por el incendio puedan acceder a una vivienda digna.

La aprobación de la iniciativa deja en manos del Poder Ejecutivo la decisión de declarar la zona en emergencia y disponer los recursos necesarios para culminar una obra que representa la esperanza de familias que llevan casi medio siglo esperando una solución habitacional definitiva.