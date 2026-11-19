Rosa Rojas, directora del Centro de Intervención Conductual para Hombres de Santiago ( ANEUDY TAVÁREZ )

Entre 480 y 560 hombres reciben atención cada semestre en el Centro de Intervención Conductual para Hombres de Santiago, una cifra que se ha mantenido sin variaciones significativas durante los últimos años.

La directora de la institución, Rosa Rojas, informó que cada semana ingresan entre 27 y 30 hombres para recibir tratamiento, como parte de los esfuerzos dirigidos a prevenir y reducir la violencia contra las mujeres.

Rojas, psicóloga clínica, destacó que la intervención con hombres que ejercen violencia constituye una parte fundamental de la lucha contra los feminicidios, ya que permite abordar los comportamientos agresivos y evitar que estas conductas se agraven hasta provocar nuevas víctimas.

Violencia y feminicidios

La especialista expresó preocupación por los más de 80 feminicidios registrados en el país en lo que va de año, una cifra que, a su juicio, obliga a fortalecer las acciones de prevención y las estrategias dirigidas a modificar los patrones de violencia desde sus causas.

Consideró que la respuesta a esta problemática no debe limitarse a las medidas judiciales contra los agresores, sino que debe incluir programas de atención psicológica y seguimiento que permitan modificar las conductas de quienes ejercen violencia.

La directora destacó el papel del centro en la prevención de la violencia contra las mujeres, al ofrecer atención especializada a hombres que buscan modificar sus conductas agresivas y evitar la reincidencia.

Resultados del programa

Como evidencia de los resultados del programa, citó una investigación realizada por el propio centro, según la cual el 90 % de los hombres que completan el proceso de intervención no vuelve a incurrir en conductas violentas.

Explicó que el tratamiento tiene una duración mínima de seis meses, período durante el cual los participantes reciben asistencia especializada para identificar los factores que influyen en sus comportamientos y trabajar en su modificación.

El proceso busca que los hombres reconozcan las manifestaciones de violencia, desarrollen mecanismos para manejar sus emociones y aprendan a resolver los conflictos sin recurrir a las agresiones.

Rojas resaltó la importancia de continuar fortaleciendo estos espacios de intervención, al considerar que trabajar con los agresores también representa una vía para proteger a las mujeres y prevenir nuevos episodios de violencia en el entorno familiar y de pareja.