Un hombre, con el puño en el aire, a punto de pegar a una mujer. ( EFE )

El 43.8 % de los hombres que participaron en una consulta del Ministerio de la Mujer reconoció haber ejercido al menos una conducta violenta durante el último año, según los resultados presentados este viernes por la institución.

Las agresiones verbales fueron las más reportadas, con un 34.5 %, seguidas de la vigilancia digital, con un 15.1 %, y la violencia física, con un 13.2 %.

La investigación recogió las respuestas de 4,707 hombres mayores de edad residentes en República Dominicana. La muestra se conformó por conveniencia y participación voluntaria, mediante convocatorias en redes sociales e instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil. Por ese método de selección, los porcentajes describen a los participantes y no permiten estimar la prevalencia de estas conductas entre todos los hombres del país.

Conductas violentas en hombres con estudios superiores

Entre los consultados con formación universitaria, el 48.4 % reportó conductas violentas. La proporción fue de 46.4 % entre quienes tenían estudios de posgrado.

Los resultados muestran que haber cursado estudios superiores no excluyó la presencia de estas conductas entre los participantes. El Ministerio planteó incorporar formación sobre autorregulación emocional, comunicación respetuosa y resolución pacífica de conflictos en distintos niveles educativos.

La consulta también identificó disposición a recibir ayuda. El 66.4 % manifestó interés en participar en espacios para manejar el enojo y el estrés, mientras que el 71.5 % expresó voluntad de capacitarse para mejorar sus relaciones interpersonales.

En cuanto al conocimiento de los servicios disponibles, el 61.6 % dijo conocer las líneas de emergencia.

Medidas anunciadas por el Ministerio

A partir de los hallazgos, la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, anunció una hoja de ruta que contempla acciones en salud pública, educación, atención conductual e instituciones militares y policiales. La coordinación se realizará mediante el Gabinete de Mujeres, Adolescentes y Niñas.

Entre las medidas figura el programa 'Voces Masculinas por el Cambio', dirigido a sensibilizar, formar y acompañar a hombres en el manejo de las emociones, la prevención de la violencia y la construcción de relaciones igualitarias.

También se prevé fortalecer los Centros de Intervención Conductual para Hombres, en coordinación con la Procuraduría General de la República. La propuesta incluye ampliar los servicios psicoeducativos, extender su alcance territorial y habilitar espacios preventivos de participación voluntaria.

El seguimiento de estas intervenciones se articulará con el Sistema de Información y Registro Salomé del Ministerio de la Mujer, para facilitar la coordinación y evaluación de los servicios.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/20/whatsapp-image-2026-11-20-at-53908-pm-f4aa2cd0.jpeg Lily Luciano, Gloria Reyes y Luis Bergés. (CEDIDA A DL)

Prevención del control digital

La estrategia educativa contempla trabajar con los ministerios de Educación y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el Infotep y las universidades. Entre los contenidos propuestos están la prevención de las prácticas de control en entornos digitales y la resolución pacífica de conflictos.

En las instituciones militares se impulsarán procesos de formación y sensibilización. Con la Policía Nacional y la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar se reforzarán la atención especializada, los protocolos de respuesta y la prevención de la revictimización.

La hoja de ruta incluye, además, una campaña dirigida a la población masculina sobre manejo de las emociones, control digital en las relaciones de pareja, igualdad económica en los hogares y acceso a servicios de orientación, denuncia y protección.

La consulta fue coordinada por la viceministra de Cultura de Igualdad, Lily Luciano, con acompañamiento técnico de Luis Vergés, aportes metodológicos de Fausto Suriel y respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo. Cada participante respondió el cuestionario una vez durante el período de recolección, mediante consentimiento informado.