Durante la visita, el expresidente de Guatemala, Jimmy Morales, y otros actores políticos conocieron de primera mano los programas que desarrolla Save the Children en Capotillo. ( CEDIDA POR SAVE THE CHILDREN )

El expresidente de Guatemala Jimmy Morales y el senador mexicano Alejandro Moreno Cárdenas, presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal), visitaron este jueves el sector Capotillo, en Santo Domingo, donde conocieron los programas de formación artística y musical que desarrolla Save the Children en beneficio de niños y adolescentes de comunidades vulnerables.

Durante un recorrido por el Túnel de Capotillo, ambos dirigentes observaron las actividades del proyecto "El Poder del Arte", que ofrece oportunidades de aprendizaje en música y artes plásticas a menores de El Túnel y La 42. La iniciativa fue concebida para beneficiar inicialmente a más de 300 niños y adolescentes.

Morales destacó la participación de empresarios, fundaciones y voluntarios en estos programas y consideró que la formación artística constituye una alternativa para alejar a los menores de conductas perjudiciales.

"Todo el tiempo que los niños puedan invertir en aprender un arte, en estar ocupando su mente en cosas constructivas los va a alejar de algunas prácticas destructivas", afirmó el exmandatario, quien planteó la posibilidad de desarrollar experiencias similares en Guatemala.

Moreno Cárdenas, también presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México, elogió el trabajo de la organización y sostuvo que los programas gubernamentales deben alcanzar a las comunidades más necesitadas para garantizar los derechos de la infancia.

Apoyo institucional y comunitario

Los visitantes fueron recibidos por Juan Tomás Díaz, presidente de Save the Children Dominicana, y Alba Rodríguez, quienes explicaron el alcance de los proyectos y el respaldo recibido de empresas, donantes y voluntarios.

En la actividad también participaron la dirigente política Nicole Pichardo; Gary Davies, subjefe de Misión y cónsul del Reino Unido en República Dominicana, y Manuel Morales de Borbón.

La jornada incluyó una exposición de artes plásticas y presentaciones musicales infantiles. Las familias Díaz Rainieri y Rizek Guerrero han contribuido a la creación de aulas de música y arte, respectivamente, como parte del programa.