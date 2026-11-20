Un soldado dominicano monta guardia mientras haitianos llegan al mercado en la frontera entre República Dominicana y Haití, en Dajabón, el 7 de abril de 2025 ( (AFP / ERICKSON POLANCO) )

"Haitianización total. Creol en las escuelas, clases de machete en los barrios, vudú en la basílica de Higüey, bandas en friusa, violaciones de mujeres y niñas de 3 años (...) es este el futuro que quieres para tus hijos?", señala una publicación en Facebook junto a críticas al presidente Luis Abinader.

La entrada está acompañada de un video que muestra a personas armadas con machetes, mientras bailan o simulan enfrentamientos.

República Dominicana y Haití, que comparten la isla La Española, han mantenido históricamente una relación compleja, marcada por tensiones políticas y migratorias, que se han intensificado en los últimos años.

Desde que Abinader asumió su segundo mandato, en 2024, endureció sus políticas migratorias e incrementó las deportaciones de migrantes haitianos.

Haití, azotado por la violencia de pandillas, atraviesa desde hace años una crisis que se agravó desde 2021, tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, lo que ha provocado que más de 1.5 millones de personas sean desplazadas de ese territorio, de acuerdo con la ONU.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/20/ddef9d4581468b92f9d83dbe99d79a36-es-5dd600ff.jpeg Capturas de pantalla tomadas el 17 de noviembre de 2026 de publicaciones hechas en Facebook (AFP)

Videos descontextualizados

La crisis ha agudizado la proliferación de mensajes xenófobos en redes sociales.

AFP Factual identificó al menos 20 grupos en Facebook, que en conjunto superan los 508,000 seguidores y difunden discursos antiinmigrantes en contra de los haitianos.

"Haití Nos Invadió", "Dominicanos contra la invasión haitiana", "Invasión de Haitianos en la República Dominicana", "Invasión haitiana en RD" o "Primero la patria, RD" son los nombres de algunos de esos espacios.

Varias de sus publicaciones recurren a videos descontextualizados para reforzar esas narrativas.

Una grabación de decenas de personas corriendo en un cerro fue presentada como la "mayor invasión haitiana" hacia República Dominicana. En realidad, muestra a trabajadores huyendo de una mina en la República Democrática del Congo (RDC), en octubre de 2026.

Otra secuencia es atribuida a supuestas "clases de machete en los barrios", pero corresponde a una demostración del baile tradicional gagá, un ritmo dominico-haitiano.

Este tipo de contenidos agudizan "el miedo y odio infundado" y presentan también un "objetivo electoral", dijo a AFP Factual la investigadora Ximena Póo, coordinadora de la cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile.

Algunos usuarios comparten contenidos que advierten de un "plan macabro" de la ONU para unificar a República Dominicana y Haití bajo "un solo gobierno", una narrativa falsa que ha promovido el dominicano Vinicio Castillo, dirigente del partido Fuerza Nacional Progresista.

Mensajes similares, basados en un supuesto comunicado de la ONU, circularon en 2025. Sin embargo, la organización no ha emitido resoluciones en ese sentido, y una vocera de prensa confirmó entonces a la AFP que el documento era apócrifo.

Otras publicaciones presentan como una "invasión" hechos que no guardan relación con movimientos migratorios, como la celebración de aficionados tras la victoria en la Liga de Naciones de la Concacaf o una protesta en Punta Cana tras la muerte de un joven durante un operativo migratorio.

El término "invasión haitiana" ha sido una búsqueda recurrente en República Dominicana, de acuerdo con mediciones de Google Trends, que reflejan el interés sostenido en esa consulta durante los últimos cinco años.

Una tendencia peligrosa

Los mensajes promueven la idea de que el bienestar, la cultura y la seguridad de República Dominicana está bajo amenaza, y colocan al migrante haitiano como el enemigo, comentó a la AFP Javier Urbano, investigador especializado en movilidad migratoria en Centroamérica y académico del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana.

Estas narrativas fomentan el miedo y la angustia y se combinan con "un contexto de desánimo social de la población dominicana", agregó el investigador.

Los especialistas sugieren que estos contenidos forman parte de una tendencia global en la que grupos políticos promueven narrativas racistas, xenófobas y de división social, al presentar la expulsión de los migrantes como la solución a problemas internos que, según prometen, así se "solucionarían".

Las publicaciones nacidas en el entorno digital son "muy peligrosas" porque se pueden trasladar "a los barrios y los lugares donde la población convive tranquilamente", advirtió a AFP Factual José Hernando Mendoza, director de Movilidad Humana de la Arquidiócesis de Santo Domingo.

Además, ponen "en juego nuestras democracias y nuestra convivencia, nuestra justicia social, los derechos sociales y humanos", afirmó Póo.

Desde 2019, la ONU alertó que la proliferación de discursos de odio y una oleada xenófoba en redes sociales era uno de los factores "que impulsa a las personas a cometer actos de violencia".

La desinformación contra migrantes haitianos también alcanza a Estados Unidos. En 2024, el presidente Donald Trump y el vicepresidente J. D. Vance difundieron narrativas falsas en las que los acusaban de comerse las mascotas de pobladores de Springfield.

Diversas investigaciones han identificado un histórico discurso racista contra migrantes haitianos en Estados Unidos, que se intensificó desde 2018, cuando Trump criticó su ingreso al país.

El secuestro de cuatro soldados salvadoreños en Puerto Príncipe y el operativo de rescate orquestado por el presidente Nayib Bukele también ha desatado desinformación que la AFP ha verificado.