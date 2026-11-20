La influencer Melissa Medina falleció el pasado martes. ( INSTAGRAM / @MELISSAMEDINA )

La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, informó este viernes que el Ministerio Público espera los resultados definitivos de la autopsia practicada a la influencer Melissa Medina para establecer qué provocó una falla cardíaca que, según los hallazgos preliminares, presentó la joven de 22 años antes de morir.

La fiscal explicó que, hasta el momento, la investigación solo cuenta con la información preliminar del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), por lo que consideró necesario esperar los análisis antes de establecer una hipótesis sobre las circunstancias de la muerte.

"Hasta el momento lo que tenemos es que hubo una falla cardíaca. Lo que debemos ver es qué generó esa falla cardíaca en la joven", expresó Ramos durante una intervención en el programa radial El Gobierno de la Mañana.

La representante del Ministerio Público indicó que los resultados de la autopsia podrían estar disponibles en cualquier momento, debido a que se ha dado prioridad al caso por el impacto social que ha generado.

Asimismo, cuestionó las especulaciones que han circulado sobre la muerte de Medina, al señalar que todavía no existen elementos probatorios suficientes para respaldar muchas de las versiones difundidas.

Personas vinculadas al caso ya fueron interrogadas

Ramos confirmó que las personas que estuvieron en el lugar de los hechos y aquellas consideradas relevantes para la investigación ya fueron interrogadas.

"Las personas que estuvieron en el lugar, todas las personas que nosotros entendimos pertinentes, han sido interrogadas. Si eventualmente nosotros necesitamos a alguien adicional, también lo vamos a requerir", afirmó.

La fiscal también aseguró que se realizaron los levantamientos de evidencias correspondientes, aunque no ofreció detalles sobre los resultados de esas diligencias.

"Ya nosotros tenemos todos los levantamientos realizados. Hay cosas que tenemos obligatoriamente que esperar, ya sentarnos como equipo para ver cuáles coinciden y cuáles no", explicó.

Sobre la participación de la Policía Nacional, sostuvo que las actuaciones se han desarrollado en coordinación con el Ministerio Público y que ambas instituciones han trabajado conjuntamente durante la investigación.

Cremación del cuerpo no afecta la investigación

Al ser cuestionada sobre si la cremación del cuerpo de Medina podría impedir la realización de nuevos estudios, incluidos los toxicológicos, Ramos aseguró que esa decisión no afecta las investigaciones, debido a que previamente se completaron los procedimientos necesarios.

"Ya nosotros hicimos todos los levantamientos que teníamos que hacerle al cuerpo. Entonces, eso no nos afecta", sostuvo.

Añadió que el Ministerio Público entrega los cuerpos a sus familiares una vez concluidas las diligencias que requieren su intervención.

La fiscal insistió en que es necesario preservar la investigación y evitar conclusiones anticipadas mientras se esperan los resultados forenses.

También informó que el Ministerio Público tiene previsto reunirse con los familiares de la joven para abordar las informaciones relacionadas con el caso.

"Nosotros tenemos que preservar la investigación más que cualquier otra cosa, aunque las personas tengan el deseo de tener información, que es también válido", manifestó.

¿Quién era Melissa Medina?

La creadora de contenido dominicana Melissa Medina, de 22 años, falleció el pasado martes.

Como empresaria, de acuerdo con su perfil público de Instagram, fue fundadora de una empresa de courier dedicada al transporte y flete denominada "Priority Courier"; el bar de uñas "Melissa Studio", y se describió como fundadora de "la primera marca dominicana de Press On Nails".