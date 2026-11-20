El aumento del flujo de compradores en Santiago ilustra un efecto anual del cobro del doble sueldo en las ciudades dominicanas cada diciembre. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El anuncio del pago del doble sueldo, una operación encubierta para combatir el tráfico ilegal de especies y las inquietudes del sector comercial ante el cobro de las fundas plásticas figuran entre las informaciones más leídas y compartidas por los lectores de Diario Libre durante la última semana.

También encabezaron la lista la condena a cadena perpetua de dos hermanos dominicanos por un crimen familiar en Nueva York y la incursión del gigante vietnamita Viettel en el mercado nacional de las telecomunicaciones.

La noticia más esperada de diciembre: el doble sueldo ya tiene fecha

Hay noticias que, por mucho que se repitan cada año, nunca pierden su encanto. Una de ellas es la llegada del doble sueldo, ese ingreso extraordinario que muchos esperan con tantas ganas como la propia Navidad y que este año comenzará a pagarse el jueves 3 de diciembre.

La fecha ya fue anunciada por el tesorero nacional, Luis Rafael Delgado Sánchez, quien informó que el Gobierno destinará RD$35,619,302,872 a la regalía pascual. Y aunque no se trata de una sorpresa, la noticia siempre despierta entusiasmo entre quienes ya tienen una larga lista de compromisos, compras y algún que otro gustico pendiente.

Los pensionados serán los primeros en recibir el dinero, seguidos por los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Después llegará el turno de los demás servidores públicos, que también podrán comenzar a cuadrar sus cuentas navideñas.

La partida representa un incremento del 3.5 % respecto a 2025 y excluye a los ayuntamientos, que disponen de fondos propios para cumplir con esta obligación. Por disposición del presidente Luis Abinader, los desembolsos comenzarán durante los primeros días de diciembre para facilitar la planificación de los gastos de fin de año.

Mientras unos esperan el depósito para ponerse al día y otros para darse un merecido gusto, el comercio también se prepara para recibir parte de esos recursos. Las autoridades confían en que el dinero dinamice la economía, especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas y el sector servicios. Porque si algo nunca deja de ser un notición es saber que el doble sueldo viene en camino.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/19/cocodrilos-y-flamencos-rescatados-pasaran-por-cuarentena-a69f0a1c.jpeg La venta de dos cocodrilos y seis flamencos terminó en un fracaso para el vendedor y al mismo tiempo logró una gran difusión. (IMAGEN CEDIDA POR EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE)

Un comprador encubierto facilita el rescate de ocho animales silvestres

Una persona que simuló estar interesada en adquirir especies silvestres permitió recuperar dos cocodrilos juveniles y seis flamencos sustraídos del lago Enriquillo y las Salinas de Baní, respectivamente.

La intervención, que culminó con la detención de dos personas, se originó a partir de una denuncia recibida por la Dirección de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente.

El operativo contó con la participación del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa). Los ejemplares fueron trasladados al Zoológico Nacional para recibir asistencia veterinaria.

Marina Hernández, directora de Biodiversidad, explicó que las aves presentaban condiciones físicas desfavorables y que los reptiles deberán ser evaluados antes de determinar si pueden regresar a su hábitat.

La funcionaria reconoció las dificultades para mantener una vigilancia permanente en espacios protegidos de gran extensión y la necesidad de fortalecer la persecución judicial para evitar la reincidencia de los traficantes.

https://resources.diariolibre.com/images/binrepository/shutterstock-718773241-1-e1564764781418_15004223_20201018163238.jpg Como en otros países, las fundas plásticas serán cobradas, aunque se ha aplazado su entrada en vigencia. (ARCHIVO / DIARIO LIBRE)

El comercio reclama más tiempo para cobrar las fundas plásticas

A partir del 15 de diciembre, en plena temporada de compras navideñas, los establecimientos comerciales deberán cobrar las bolsas utilizadas para transportar mercancías, conforme a lo dispuesto en la Ley 98-25 sobre residuos sólidos.

Sin embargo, la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) y la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) advierten que todavía quedan aspectos por definir para garantizar el cumplimiento de la normativa.

Entre las interrogantes figuran los precios, las características de los envoltorios, las excepciones, las obligaciones tributarias y los procedimientos de facturación. Se han discutido montos de 50 centavos, un peso y dos pesos por unidad, sin alcanzar una decisión definitiva.

La FDC solicitó una prórroga que se extienda más allá de marzo de 2027 y plantea una implementación gradual, comenzando por las grandes superficies.

Mientras la industria del plástico asegura estar preparada, el Ministerio de Medio Ambiente trabaja en las disposiciones complementarias para reducir el consumo de estos materiales y fomentar su reutilización.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/09/hnossoriano-b2a65507.jpg Los hermanos Soriano pasarán el resto de sus días presos por asesinar parientes en EE.UU. (ARCHIVO/DIARIO LIBRE)

Sucedió en EE.UU. e impactó en RD: cadena perpetua para los hermanos Soriano

Los dominicanos Julio César Pimentel Soriano, de 36 años, y Luis Francisco Soriano, de 34, fueron condenados a prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional por un cuádruple asesinato cometido en Irondequoit, Nueva York.

Las víctimas fueron Fraime Ubaldo, primo de los sentenciados; su pareja, Marangely Moreno Santiago, y sus hijos Evangeline y Sebastian, de cuatro y dos años, respectivamente.

De acuerdo con la fiscalía, el móvil de la matanza, perpetrada el 31 de agosto de 2024, fue una disputa por un cargamento de drogas desaparecido. Los responsables provocaron ocho incendios en la residencia para intentar ocultar el crimen.

Durante el proceso judicial se presentaron cerca de 500 elementos probatorios y comparecieron 46 testigos. El juez también impuso una indemnización de 24,000 dólares.

Julio fue capturado una semana después de los homicidios, mientras que Luis permaneció prófugo durante casi diez meses, hasta su arresto en territorio dominicano en junio de 2025.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/16/imagen-shutterstock2683290843-06f8cc2d.jpg Oficina de la empresa de Vietnan que se instará en el país y competirá en el mercado de las telecomunicaciones. (SHUTTERSTOCK)

Viettel desembarca en la República Dominicana

El conglomerado vietnamita Viettel formalizó su incorporación al mercado nacional de las telecomunicaciones mediante la suscripción de un contrato de concesión con el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel).

La compañía, fundada en 1989 y vinculada al Ministerio de Defensa de Vietnam, tiene presencia en Asia, África y América Latina. Opera en Perú bajo la marca Bitel y en Haití a través de Natcom.

La autorización, otorgada por 20 años, implica compromisos económicos de 107 millones de dólares y contempla la adjudicación de 240 megahercios del espectro radioeléctrico para desplegar tecnología 4G y 5G.

Su incursión abre la posibilidad de una mayor competencia en tarifas, cobertura y calidad de los servicios, en un escenario comercial dominado por Claro y Altice, con la participación de Viva.

La llegada del operador asiático coincide con la aprobación de restricciones destinadas a proteger las infraestructuras críticas frente a proveedores tecnológicos considerados de alto riesgo, en el marco de una política preventiva de seguridad nacional.