La patana que transitaba cargada en el tramo conocido como El Derrumbao, ubicado entre los municipios de La Ciénaga y Paraíso, en la zona costera de Barahona. ( CEDIDA A DL )

Una patana que transitaba cargada quedó atravesada la mañana de este viernes en el tramo conocido como El Derrumbao, ubicado entre los municipios de La Ciénaga y Paraíso, en la zona costera de Barahona, provocando un prolongado taponamiento que impidió la circulación de decenas de vehículos en ambas direcciones.

El incidente volvió a poner de manifiesto las dificultades que enfrentan diariamente los conductores que utilizan esta importante carretera, considerada una de las principales conexiones terrestres entre el polo turístico de Pedernales y el resto del país.

La estrechez de la vía impidió que otros vehículos pudieran atravesar el tramo mientras la patana permanecía atravesada, ocasionando largas filas de automóviles, autobuses y camiones que se desplazaban hacia Pedernales y diferentes comunidades de la zona costera de Barahona.

Situación actual

El Derrumbao continúa representando uno de los puntos de mayor preocupación para conductores y pasajeros, debido al riesgo de accidentes, la proximidad de un precipicio que desemboca directamente en el mar Caribe y los frecuentes congestionamientos que afectan la circulación vehicular.

Aunque el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) colocó una capa asfáltica para reducir la polvareda que levantaban los vehículos y facilitar una circulación más cómoda, la intervención no ha representado una solución definitiva a los problemas de seguridad vial que presenta El Derrumbao.

La carretera continúa siendo considerablemente estrecha en ese punto, donde existe un precipicio que desemboca directamente en el mar, lo que aumenta el peligro para los conductores, especialmente cuando se encuentran con vehículos pesados que circulan en dirección contraria.

En el lugar fueron colocadas barreras de protección de color amarillo para tratar de impedir que los vehículos caigan al vacío. Sin embargo, persiste la preocupación por la capacidad de estas estructuras para contener un vehículo que pierda el control, particularmente si se desplaza a una velocidad considerable.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/20/whatsapp-image-2026-11-20-at-61003-pm-816b1779.jpeg Taponamiento provocado por la patana. (CEDIDA A DL)

Impacto económico

Los congestionamientos que se producen en El Derrumbao no solamente perjudican a los conductores particulares y al transporte de mercancías, sino que también pueden afectar el abastecimiento de combustibles hacia las comunidades de la zona costera.

Las patanas y otros vehículos pesados que transportan productos hacia Pedernales deben atravesar este punto, por lo que cualquier interrupción prolongada de la circulación puede retrasar las entregas.

Otra de las mayores preocupaciones está relacionadas con el traslado de pacientes que requieren atención médica especializada en los centros hospitalarios de Barahona.

Las ambulancias procedentes de municipios y comunidades de la costa deben utilizar esta carretera para transportar personas enfermas o accidentadas, por lo que un taponamiento prolongado puede retrasar considerablemente su llegada a los establecimientos de salud.

Algunas interrupciones del tránsito en este punto pueden extenderse durante varias horas, lo que representa un riesgo adicional cuando se trata de pacientes que necesitan asistencia médica urgente.

Medidas anunciadas

La situación de El Derrumbao adquiere mayor relevancia ante el desarrollo turístico que impulsa el Gobierno del presidente Luis Abinader en Pedernales, donde se ejecutan importantes inversiones destinadas a convertir la provincia fronteriza en uno de los principales destinos turísticos del país.

La carretera Barahona-Enriquillo-Pedernales constituye una conexión fundamental para el transporte de trabajadores, turistas, materiales, alimentos y otros productos necesarios para las actividades económicas de la región.

Pese a la importancia estratégica de esta vía, el tramo de El Derrumbao continúa siendo un punto vulnerable que puede interrumpir la comunicación terrestre entre las comunidades costeras y el resto del territorio nacional.

La situación también genera cuestionamientos sobre la necesidad de que las autoridades gubernamentales presten mayor atención a este problema, tomando en cuenta que funcionarios y representantes de diferentes instituciones utilizan frecuentemente esta carretera para trasladarse hacia los proyectos turísticos que se desarrollan en Pedernales.

Mientras no se ejecute una intervención que permita mejorar las condiciones de seguridad y garantizar una circulación vehicular adecuada, El Derrumbao continuará representando un obstáculo para el transporte y un peligro para quienes se desplazan por esta importante carretera del suroeste dominicano.