El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, señala a Eliezer Salvador, uno de los acompañantes de Melissa Medina en la madrugada de su muerte. ( DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO DOMINICI )

La Policía Nacional informó este viernes que todavía no ha entrevistado a Eliezer Salvador, identificado como una de las personas que estuvo con la influencer Melissa Medina antes de su fallecimiento, y explicó que espera los resultados de Patología Forense para determinar los próximos pasos de la investigación.

La institución sostuvo que los estudios forenses serán determinantes para establecer las circunstancias de la muerte de la joven de 22 años y orientar las actuaciones que correspondan.

Sin embargo, el comunicado policial no explica por qué Salvador no ha sido entrevistado hasta el momento, pese a que las autoridades ya han tomado declaraciones a otras dos personas relacionadas con el caso.

La Policía precisó que las diligencias realizadas hasta ahora incluyen entrevistas a Mariana Michelena, quien acompañaba a Medina la madrugada del pasado martes 17 de noviembre, y a un vigilante de la torre Arpel 07, ubicada en el sector Piantini, del Distrito Nacional.

La identidad del empleado de seguridad se mantiene bajo reserva, porque no tiene ninguna relación con el caso.

En rueda de prensa, el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira precisó que "en cuanto a Eliezer Salvador, que es la segunda persona que ustedes ven allí, que estaba en el apartamento de la referida torre, se encuentra a espera de los resultados de patología forenses, los cuales son determinantes para orientar las siguientes acciones en torno a este proceso".

Sin embargo, indicó que solo han conversado con su abogado, conforme Pesqueira.

Las autoridades también han examinado las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia del edificio como parte de las investigaciones.

En declaraciones ofrecidas previamente, el vocero de la Policía, Diego Pesqueira, había señalado que las cámaras de seguridad registraron la presencia de Salvador en el apartamento.

Fiscalía asegura que interrogó a las personas pertinentes

La posición de la Policía se conoce después de que la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, afirmara este mismo viernes que las personas consideradas pertinentes para la investigación ya habían sido interrogadas.

"Las personas que estuvieron en el lugar, todas las personas que nosotros entendimos pertinentes, han sido interrogadas. Si eventualmente nosotros necesitamos a alguien adicional, también lo vamos a requerir", manifestó Ramos durante una intervención en el programa El Gobierno de la Mañana.

La fiscal sostuvo que las investigaciones se desarrollan de manera conjunta entre el Ministerio Público y la Policía Nacional.

Hasta el momento, ninguna de las instituciones ha aclarado si Salvador ha sido requerido por el Ministerio Público o por qué todavía no ha sido entrevistado por la Policía.

¿Qué esperan los investigadores?

La Policía Nacional explicó que la investigación tiene un carácter científico-forense y que necesita conocer los resultados definitivos de los estudios practicados al cuerpo de Melissa Medina antes de establecer las próximas actuaciones.

En ese sentido, señaló que no puede ofrecer mayores detalles porque todavía no se ha determinado de manera concluyente la causa de la muerte.

La fiscal Rosalba Ramos había informado durante la mañana que los hallazgos preliminares apuntan a una falla cardíaca, aunque todavía se desconoce qué la provocó.

"Hasta el momento lo que tenemos es que hubo una falla cardíaca. Lo que debemos ver es qué generó esa falla cardíaca en la joven", explicó.

Ramos aseguró que ya se realizaron los levantamientos de evidencias correspondientes y que los resultados definitivos de la autopsia podrían estar disponibles en cualquier momento.

La Policía reiteró que cualquier actuación posterior estará sujeta a los hallazgos forenses y a los procedimientos legales establecidos.

Melissa Medina falleció el pasado martes 17 de noviembre, luego de presentar complicaciones de salud mientras se encontraba en un apartamento del ensanche Piantini. Las circunstancias de su muerte continúan bajo investigación.