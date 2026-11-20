El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, reiteró su posición a favor de deportar a los extranjeros que ingresen de manera irregular a República Dominicana y llamó a fortalecer la seguridad ciudadana y la protección de las familias, durante una conferencia internacional que reunió en Santo Domingo a legisladores y representantes políticos de Europa y América Latina.

"No vamos a descansar hasta que todo el que entre ilegal a nuestro territorio sea devuelto para su país", afirmó Fernández durante la Conferencia Internacional Santo Domingo 2026, organizada por Patriots Network, una red que promueve el nacionalismo, la soberanía y la cooperación entre dirigentes políticos de distintos países.

El legislador de la Fuerza del Pueblo participó como anfitrión del encuentro, al que asistieron más de 15 legisladores y representantes políticos extranjeros para discutir asuntos relacionados con la seguridad fronteriza, la libertad y el patriotismo.

Durante su intervención, Fernández sostuvo que la fortaleza de las naciones depende de la protección de las familias y de las garantías de seguridad que puedan ofrecer los Estados.

"No podemos aspirar a tener naciones fuertes si descuidamos a las familias que las sostienen. Defender a las familias significa reconocer el valor fundamental de la vida humana. Porque una sociedad demuestra sus principios en la manera en la que protege a los más vulnerables", expresó.

El senador vinculó esa protección con la seguridad ciudadana y las condiciones en que las personas desarrollan sus actividades cotidianas.

"Amigos, la seguridad no es una idea abstracta. Seguridad es que una madre pueda dormir tranquila mientras sus hijos regresan a casa", manifestó.

Agregó que también significa que un comerciante pueda abrir su negocio sin temor a ser víctima de la delincuencia y que los jóvenes puedan desplazarse por sus comunidades sin miedo.

"Porque no puede existir verdadera libertad donde las personas viven prisioneras del miedo", sostuvo.

Fernández advirtió que el crimen organizado transnacional representa una amenaza para la seguridad de los países, particularmente por las redes dedicadas al tráfico de drogas, armas y personas.

Posición migratoria

"Las amenazas a nuestra seguridad ya no respetan fronteras. El tráfico de drogas, armas y personas son controlados por el crimen organizado transnacional a través de redes que se extienden por países y continentes", expresó.

A continuación, dirigió un mensaje a quienes, según afirmó, buscan obtener beneficios económicos mediante actividades que vulneran la integridad territorial dominicana.

Fue en ese contexto que reiteró su posición favorable a la repatriación de los extranjeros que ingresan irregularmente al territorio nacional.

Participación internacional

La posición migratoria del senador no es nueva. En junio de 2025, durante el Foro Panamericano de la Libertad, celebrado en Estados Unidos, defendió el derecho de República Dominicana a deportar a los extranjeros en situación irregular.

En aquella ocasión también propuso reducir la dependencia de mano de obra extranjera mediante la mecanización de los sectores agrícola y de la construcción.

Embajadora estadounidense defiende el patriotismo de Trump

La conferencia contó con la participación de la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos, quien explicó que asistió por invitación personal del senador Fernández.

"Estoy aquí porque el senador Fernández me dijo que debía conocer esta organización y él, que me conoce, sabe que iba a ser de mi agrado", manifestó.

La diplomática también destacó la defensa del patriotismo y el nacionalismo que ha promovido el presidente estadounidense, Donald Trump, desde su primera campaña presidencial.

"Estoy aquí en representación de mi país, que es bastante patriota, y en representación del presidente Trump, que desde 2016 ha dejado claro que no es una vergüenza ser patriota o ser nacionalista", sostuvo Campos.

¿Qué es Patriots Network?

Patriots Network es una organización internacional que busca establecer vínculos entre dirigentes y movimientos políticos nacionalistas y conservadores de distintos continentes.

Según su página oficial, la entidad no pertenece directamente a un partido político y cuenta con coordinadores en decenas de países.

Entre sus actividades figuran conferencias internacionales sobre inmigración, soberanía, seguridad, economía y conservadurismo.

Durante 2026, la organización ha celebrado encuentros en ciudades como París, Madrid, Bucarest y Asunción, con la participación de representantes de partidos políticos europeos y latinoamericanos.

Su presidente, Enzo Alias, valoró la participación de Fernández en la organización del encuentro de Santo Domingo y destacó la importancia de establecer espacios de discusión sobre la soberanía y la seguridad de las fronteras.

La conferencia también contó entre sus participantes anunciados con representantes políticos de Panamá, Bolivia, Perú, Honduras, Rumania y Guatemala.

El encuentro de Santo Domingo se suma a las actividades internacionales en las que Fernández ha expuesto sus posiciones sobre migración, seguridad fronteriza y crimen organizado.