La Policía Nacional reveló este viernes un video captado por las cámaras de seguridad que muestra los últimos momentos de Melissa Medina, quien falleció el pasado martes en un apartamento ubicado en el sector Piantini, del Distrito Nacional.

En las imágenes se observa cuando la joven Mariana Michelena sale del ascensor y, posteriormente, llega Eliezer Salvador.

Minutos después, Melissa sale del ascensor izquierdo.

Horas más tarde, las cámaras muestran el momento en que la joven es sacada en brazos por sus dos acompañantes, quienes descienden por el área del lobby del edificio.

En la escena también se observa a un vigilante que vestía un poloche rojo.

Acciones de la autoridad

Durante una rueda de prensa, la Policía Nacional informó que, hasta el momento, las únicas dos personas entrevistadas por el caso son el vigilante del edificio y Mariana Michelena.

La identidad del vigilante no fue revelada por las autoridades. El vocero de la institución, Diego Pesqueira, explicó que fue entrevistado debido a que se encontraba en el edificio al momento de los hechos, pero aclaró que no está implicado en el caso.

En cuanto a Eliezer Salvador, todavía no ha sido entrevistado por las autoridades, que se encuentran a la espera de los resultados de Patología Forense.

"Esos resultados serán determinantes para continuar con el proceso investigativo", señaló el vocero.

Melissa Medina falleció el pasado martes 17 de noviembre, luego de presentar complicaciones de salud mientras se encontraba en un apartamento del ensanche Piantini. Las circunstancias de su muerte continúan bajo investigación.