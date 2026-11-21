Imagen de archivo de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE )

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) respondió a las críticas de la vicepresidenta Raquel Peña por las frecuentes paralizaciones de la docencia y responsabilizó al Gobierno de los conflictos que provocan las protestas del magisterio, aunque reconoció que las suspensiones de clases afectan a los estudiantes y sus familias.

Menegildo De La Rosa, secretario de Comunicaciones y Relaciones Públicas del Comité Ejecutivo Nacional de la ADP, afirmó que el sindicato comparte el criterio de la vicepresidenta de que los alumnos deben permanecer en las aulas, pero sostuvo que corresponde a las autoridades garantizar las condiciones necesarias para impartir una educación de calidad.

"Coincidimos con la vicepresidenta en que el lugar de nuestros niños y niñas es la escuela, pero también debemos preguntarnos en qué condiciones están esas escuelas", declaró.

El dirigente sindical citó un estudio elaborado por la ADP según el cual el 70 % de los centros educativos carece de laboratorios, el 48.5 % no dispone de comedor y el 45.2 % no tiene biblioteca. Agregó que el 82.9 % de los docentes considera que la sobrepoblación de las aulas dificulta la atención individualizada de los estudiantes.

De La Rosa también mencionó acuerdos incumplidos, incentivos y pagos retroactivos pendientes de la Evaluación del Desempeño Docente, así como deficiencias de infraestructura y falta de personal.

"No es justo responsabilizar exclusivamente a los maestros de los conflictos que se originan por la falta de respuestas oportunas de las autoridades", sostuvo.

Reconoce perjuicios

El representante de la ADP admitió que las interrupciones de la docencia perjudican a los estudiantes y sus familias, y aseguró que el sindicato está dispuesto a revisar sus métodos de lucha para reducir las consecuencias sobre el calendario escolar.

Sin embargo, condicionó ese compromiso a que el Gobierno cumpla los acuerdos suscritos con el magisterio y atienda las reclamaciones pendientes.

"La ADP no hace paros por capricho, porque los maestros queremos estar en las aulas enseñando, pero también exigimos que se respeten nuestros derechos", afirmó.

De La Rosa insistió en que las protestas son consecuencia de problemas no resueltos y no la causa de las deficiencias estructurales del sistema educativo.

Finalmente, pidió a la vicepresidenta que intervenga para promover mecanismos efectivos de diálogo entre el Ministerio de Educación y el sindicato, con el propósito de evitar nuevas suspensiones de clases.

"Si queremos que no haya paralizaciones, comencemos por eliminar las causas que las provocan: cumplamos los acuerdos, resolvamos las necesidades de los centros educativos y respetemos la dignidad del magisterio", concluyó.