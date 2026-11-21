Un hombre acusado de presuntamente agredir sexualmente a una adolescente de 17 años, quien posteriormente quedó embarazada, fue arrestado por agentes de la Policía Nacional en el municipio de Enriquillo, provincia Barahona.

El detenido fue identificado como Yassel Pérez, residente en esa localidad, contra quien pesaba la orden judicial de arresto y conducencia, emitida por su presunta vinculación con el hecho.

De acuerdo con el informe ofrecido por la Dirección Regional Sur de la Policía Nacional, el hombre era buscado por las autoridades tras ser señalado como presunto responsable de la agresión sexual contra la menor, cuya identidad se mantiene bajo reserva por razones legales.

Las autoridades indicaron que la adolescente quedó en estado de embarazo, circunstancia que forma parte de las investigaciones que se desarrollan en torno al caso.

Arresto y procedimiento judicial

El arresto fue ejecutado por miembros de la institución del orden en cumplimiento de la disposición judicial, mientras se investigan los hechos por presunta violación a las disposiciones de la Ley 24-97, sobre violencia intrafamiliar y contra la mujer.

La Policía Nacional informó que Pérez será puesto a disposición del Ministerio Público para los procedimientos legales correspondientes y la determinación de las responsabilidades que pudieran derivarse de las investigaciones.

La institución reiteró su compromiso de continuar ejecutando las órdenes judiciales y trabajando en coordinación con los organismos competentes para garantizar la protección de las víctimas y el cumplimiento de la ley.