El ministro de Turismo, David Collado, entregó la reconstruida isleta ubicada en la carretera Manolo Tavárez Justo, próximo a la entrada del municipio de Salcedo. ( SUMINISTRADA POR TURISMO )

El ministro de Turismo, David Collado, entregó la reconstruida isleta ubicada en la carretera Manolo Tavárez Justo, próximo a la entrada del municipio de Salcedo, como parte del programa de recuperación y acondicionamiento de espacios públicos que desarrolla esa institución en distintos puntos del país.

La intervención contó con una inversión de RD$10,228,131 y abarcó aproximadamente 780 metros cuadrados, con el propósito de transformar la imagen de uno de los principales accesos al municipio, reforzar su identidad cultural y ofrecer un espacio más atractivo y acogedor tanto para los residentes como para quienes visitan la provincia.

Durante el acto de entrega, Collado destacó el impacto positivo que pueden generar este tipo de intervenciones en las comunidades, al señalar que, aunque se trate de obras de dimensiones moderadas, producen un cambio visual extraordinario y responden a reclamos históricos de la población.

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"Desde el Ministerio de Turismo tenemos una clara visión de recuperar espacios públicos para el disfrute de los residentes y los visitantes", expresó el funcionario.

Asimismo, resaltó el potencial turístico de la provincia Hermanas Mirabal y su importancia histórica y cultural para la República Dominicana, al tiempo que reafirmó el compromiso de continuar impulsando iniciativas que contribuyan al embellecimiento de los destinos y al fortalecimiento de sus atractivos.

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Detalles de la intervención

El proyecto incluyó la construcción y adecuación de explanadas, escalinatas, rampas y caminos peatonales, además de la instalación de mobiliario urbano, un letrero de marca ciudad, iluminación, señalización y depósitos para residuos sólidos.

También contempló trabajos de paisajismo, adecuación de imbornales y contenes, así como la habilitación de cruces peatonales y señaléticas viales, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad, accesibilidad y circulación tanto para peatones como para conductores.

Con esta entrega, el Ministerio de Turismo continúa desarrollando acciones orientadas a recuperar espacios públicos , mejorar el entorno urbano y fortalecer la imagen de los municipios como parte de la estrategia de impulso al turismo y al desarrollo local .

continúa desarrollando acciones orientadas a , mejorar el entorno urbano y fortalecer la de los municipios como parte de la estrategia de impulso al turismo y al . En el acto acompañaron al ministro Collado autoridades provinciales y municipales, así como representantes del sector empresarial y otros invitados.