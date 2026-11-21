Uno de los dos domincianos extraditados a Estados Unidos. ( CEDIDA POR LA DNCD )

Dos dominicanos requeridos por tribunales de Nueva York por delitos que incluyen homicidio, narcotráfico, agresión y posesión ilegal de armas fueron extraditados a Estados Unidos, luego de ser capturados en operativos realizados en las provincias Duarte y La Altagracia.

Los extraditados fueron identificados como Felicito Celestino Mercedes, de 63 años, y Ramón Romero, de 48, quienes fueron entregados a oficiales estadounidenses en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), desde donde fueron trasladados en un vuelo comercial.

De acuerdo con una nota de prensa de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), las extradiciones fueron ejecutadas en coordinación con la Procuraduría General de la República (PGR) y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals).

Las entregas se realizaron en cumplimiento de decretos del Poder Ejecutivo y resoluciones emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia.

Acusado de homicidio vinculado al narcotráfico

Felicito Celestino Mercedes, conocido por los alias Pito, Juan Sanhana, Winston Peralta, Winston Peralta-Polanco y Winston Polanco, fue arrestado en octubre de este año en el municipio de Villa Riva, provincia Duarte.

El dominicano es requerido por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, donde enfrenta cargos por homicidio intencional relacionado con una organización dedicada al narcotráfico.

Según las autoridades estadounidenses, Mercedes está acusado de participar en un homicidio mediante acciones que incluyen aconsejar, ordenar, inducir o procurar su ejecución.

También enfrenta cargos por conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir cinco kilogramos o más de sustancias que contienen cocaína.

Requerido por asesinato y agresión

El segundo extraditado, Ramón Romero, también identificado como Ramón Joaquín Romero Bastardo, fue capturado en septiembre en el sector Cambelén, municipio de Higüey, provincia La Altagracia.

Romero es requerido por la justicia del estado de Nueva York para responder por los delitos de asesinato en segundo grado, homicidio involuntario en primer grado, agresión en grupo en primer grado y agresión en segundo grado.

Además, enfrenta una imputación por posesión ilícita de un arma en cuarto grado, conforme a la legislación penal de ese estado.

La DNCD informó que ambos permanecieron bajo custodia de las autoridades dominicanas mientras se completaban los procedimientos legales y constitucionales para su extradición.

Los dos ciudadanos quedaron bajo custodia de las autoridades estadounidenses para responder ante los tribunales por los cargos que se les atribuyen.

El organismo antinarcóticos no precisó las fechas en que ocurrieron los hechos por los cuales son requeridos ni ofreció detalles sobre las víctimas de los homicidios investigados.