A las 5:30 de la madrugada del martes 17 de noviembre, según el médico que la recibió, Melissa Medina llegó sin signos vitales a la clínica Corazones Unidos. Un electrocardiograma confirmó la ausencia de actividad cardíaca. Cuatro días después, la investigación sobre la muerte de la creadora de contenido y empresaria de 22 años sigue pendiente de establecer qué desencadenó la falla cardíaca que señalan los hallazgos preliminares y cuánto tiempo pasó entre los primeros síntomas y su llegada a urgencias.

La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, instruyó el viernes a la Dirección General de Persecución a profundizar las pesquisas junto con la Fiscalía del Distrito Nacional. La disposición abarca las circunstancias del fallecimiento y cualquier posible delito que surja de las diligencias. Hasta el sábado, las autoridades seguían a la espera del informe forense definitivo.

Del apartamento a urgencias

Medina pasó parte de aquella madrugada en un apartamento de la torre Arpel 07, en Piantini, con Mariana Michelena Pascual, venezolana de 21 años, y Eliezer Salvador, de 60, propietario de las bancas de apuestas Presidente Sport. Las imágenes de seguridad divulgadas por la Policía muestran a ambos acompañantes cuando sacan a Medina en brazos y bajan con ella al vestíbulo. Para reconstruir lo ocurrido dentro del apartamento, las autoridades cuentan con el testimonio de Michelena y las evidencias que la Fiscalía afirma haber levantado.

En una entrevista radiofónica, Michelena dijo que Medina todavía parecía estar bien alrededor de las 4:00 de la madrugada. Contó que, cuando empezó a sentirse mal, la llevaron al baño y luego a una cama. Según su relato, Salvador intentó reanimarla, salió del apartamento y regresó después de que ella lo llamara al advertir que Medina ya no respondía. Los dos bajaron a la joven para trasladarla a la clínica.

Las horas difundidas requieren cotejo. El médico Alfredo Vallejo situó la llegada a urgencias alrededor de las 5:30, mientras que una reconstrucción de las imágenes sitúa la salida de la torre cerca de las 6:00. El registro de admisión y los archivos originales de las cámaras permitirían precisar la secuencia. Queda por esclarecer a qué hora perdió el conocimiento, qué asistencia recibió antes del traslado y si el Sistema 9-1-1 registró alguna llamada desde la torre.

¿Quién ha declarado?

La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, afirmó el viernes que habían sido interrogadas las personas presentes y las que su despacho consideró pertinentes, sin identificarlas. Horas después, el vocero policial, Diego Pesqueira, dijo que la Policía había entrevistado a Michelena y a un vigilante de la torre, y precisó que Salvador aún no había sido entrevistado por esa institución. Sigue sin aclararse si el empresario declaró por separado ante el Ministerio Público.

Ramos informó que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses ya practicó la autopsia. La fiscal sostuvo que la cremación, realizada tras un velatorio privado, no afecta las pesquisas porque las diligencias sobre el cuerpo se completaron antes de entregarlo a la familia. La Fiscalía todavía no ha detallado públicamente qué análisis toxicológicos se ordenaron ni cuándo estarán disponibles sus resultados.