Hombres detenidos por supuesto vínculo con red de narcotráfico con base en Higüey y Miches y conexiones internacionales. (SUMINISTRADAS A DIARIO LIBRE.) ( SUMINISTRADAS A DIARIO LIBRE )

El Ministerio Público solicitó este sábado a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de La Altagracia que imponga prisión preventiva a 22 personas arrestadas por su presunto vínculo con una red de narcotráfico que enviaba drogas desde Higüey y Miches hacia Puerto Rico.

En una nota de prensa, el órgano persecutor informó que también pidió al tribunal declarar complejo el caso, que involucra al regidor de Higüey Willy Manuel Zorrilla Domínguez.

El tribunal fijó para este lunes 23 de noviembre de 2026, a las 2:00 de la tarde, la audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción.

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para Fausto Candelario Ortiz, conocido como Pacha o el Brother, a quien los investigadores señalan como el principal cabecilla de la organización, y para Yovani Candelario Ortiz (Pachasito, Caco o Franklin el Hombre), identificado como responsable de la coordinación operativa de la estructura.

La solicitud también incluye a María Del Rosario (Belkis), Marcial Castillo (Shaky o Chacabana), Cristian George Del Rosario (Bebo Pachá), Alexander Algenis Candelario Del Rosario (Alexander Pachá), Ryan Spencer Del Rosario, Yolanda Candelario Ortiz, Andrea Candelario Ortiz (Justina) y Wander Alberto Núñez Mercedes (Philip).

También figuran Fernando De Jesús Concepción (Pepe o el Gordo), Diofrendy Domingo Reyes Cabrera, Diofeyni Reyes Morel, Tomás Aquino Manzueta De La Rosa (Pindo), Gustavo Adolfo Carpio Calderón, Teodoro Castillo (Adriano), Fernando Guzmán Ventura (Fernan) y Willy Manuel Zorrilla Domínguez (Willy Pachá).

Completan la lista Tauni Castillo Urbáez, Rosanny Amada Sarmiento Villavicencio (Rossy), Miguel Guerrero Cedeño (Mune) y Ángel Miguel Alfonso Guerrero (Miguelito o el Sobrino).

La solicitud de medida de coerción fue presentada por la procuradora adjunta Sourelly Jáquez, titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Drogas Narcóticas, y los fiscales Gabriela Gómez y Andrés Mena Marte.

La ruta de la droga

El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) realizaron 65 allanamientos simultáneos el jueves 19 de noviembre como parte de la operación.

Según la Fiscalía, los integrantes de la presunta red recibían cargamentos de droga procedentes de La Guajira, en Colombia, y coordinaban su traslado desde las costas dominicanas hacia Puerto Rico, como parte de una ruta con destino a Estados Unidos y Europa.

La investigación determinó cómo se repartían las tareas de recepción, almacenamiento, transporte y protección de los cargamentos.

El Ministerio Público indicó que la red utilizaba principalmente lanchas rápidas tipo go-fast y embarcaciones de recreo para transportar la droga. Buena parte de la logística se coordinaba desde los municipios de Higüey y Miches, según las autoridades.

Bienes y dinero ocupados

Durante los allanamientos, las autoridades ocuparon vehículos, armas de fuego de distintos calibres y dinero en efectivo en pesos dominicanos, dólares y euros. También iniciaron los trámites para incautar casas, apartamentos, fincas y establecimientos comerciales presuntamente vinculados a las operaciones financieras de la red.

Las autoridades cifraron en RD$3,112,639,600 el valor de lo ocupado en el marco de la investigación.

Según las autoridades, el proceso abarca a los presuntos cabecillas, a los encargados de la logística y el traslado de la droga y a los integrantes de la estructura de lavado de activos. Otras personas presuntamente vinculadas a la red permanecen prófugas.

Arresto en Colombia

La cooperación jurídica internacional también permitió el arresto en Colombia de César Augusto Rodríguez Severino (Dondy), de 55 años, quien enfrenta cargos por asociación de malhechores, tráfico internacional de drogas y lavado de activos.

Rodríguez Severino fue detenido el jueves 19 de noviembre de 2026 en el barrio Normandía, en Cali, tras labores de vigilancia y seguimiento.

La Fiscalía indiccó que el arresto se realizó en el marco del Proyecto de Apoyo de Interpol a EL PAcCTO 2.0, con la participación de las oficinas centrales nacionales de Interpol en Santo Domingo y Bogotá y las autoridades migratorias colombianas.

Las autoridades judiciales dominicanas habían requerido su captura mediante una notificación roja de Interpol, fechada el 19 de noviembre de 2026.