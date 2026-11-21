Representantes comunitarios de 14 sectores de Santiago participaron en encuentros con autoridades gubernamentales para plantear necesidades de sus comunidades. ( CÉSAR JIMÉNEZ/DIARIO LIBRE )

Representantes de 14 sectores de Santiago solicitaron mayor patrullaje policial, iluminación de espacios públicos, asfaltado de calles y construcción de aceras y contenes durante dos encuentros encabezados por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, en los que también se anunciaron coordinaciones para ejecutar obras comunitarias.

Las reuniones se realizaron en los techados de los sectores Luis Veras y Los Ciruelitos, con la participación de dirigentes comunitarios de El Ejido, Ensanche Bolívar, Miraflores, Los Barrancones, Los Santos, Cecara, El Ciruelito, Camboya, Buenos Aires, Los Salados, Vuelta Larga, Altagracia, Terracita y Ensanche Gregorio Luperón.

Entre los principales reclamos presentados por los residentes figuran el mejoramiento de los sistemas de drenaje pluvial y saneamiento, intervenciones en instalaciones deportivas y centros de salud, así como iniciativas para la titulación de propiedades.

Demandas comunitarias

Durante los encuentros, Peña dispuso iniciar las coordinaciones para la construcción de un techado en el Ensanche Gregorio Luperón e instruyó a las instituciones responsables del saneamiento y la intervención de cañadas a trabajar de manera conjunta para atender las solicitudes planteadas.

Asfaltado y otras obras

El viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Rodolfo Gómez, informó que se realizarán levantamientos en las calles de los sectores más poblados, con miras a incorporarlas al programa intensivo de asfaltado previsto para 2027.

En tanto, la vicepresidenta indicó que el inicio de los trabajos de la Autopista del Ámbar está previsto para finales de noviembre y que el puente Hatuey ya fue licitado.

Sobre las necesidades habitacionales, el viceministro de Vivienda y Edificaciones, Ney García, explicó que esa institución y la gobernación provincial han identificado viviendas que requieren asistencia y trabajan de manera conjunta para atender esos casos.

En las reuniones participaron representantes de distintas instituciones gubernamentales, entre ellos la gobernadora de Santiago, Rosa Santos; el alcalde Ulises Rodríguez; el director del Servicio Nacional de Salud en la Regional Norte, Bernardo Hilario, y el director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), Andrés Cueto.

También estuvieron presentes representantes de Obras Públicas, Vivienda, la Policía Nacional, Desarrollo Provincial, Infraestructura Escolar y Asistencia Social y Alimentación Comunitaria.