Vehículo que fue arrastrado por la crecida del río. ( CEDIDA POR EL CUERPO DE BOMBEROS )

Dos cuerpos sin vida fueron recuperados durante un operativo de búsqueda y rescate realizado en el río Abajo, en la sección Don López, comunidad de Casuí, provincia de Hato Mayor, luego de que varias personas fueran arrastradas por la corriente del afluente la noche del viernes.

La información fue ofrecida por el Cuerpo de Bomberos, cuyos miembros participan en las labores de búsqueda y recuperación junto a otros organismos de respuesta.

Uno de los fallecidos fue identificado como Cornelio Acosta Herrera, quien figura con dirección en Río San Juan, provincia María Trinidad Sánchez. El segundo fue identificado como Wilfrid Monpremier, nacido en Saint-Raphaël, Haití.

De acuerdo con el informe de los bomberos, las labores de búsqueda se iniciaron en horas tempranas de este sábado 21 de noviembre, luego de que el doctor Leonardo Hidalgo, médico legista de la provincia, solicitara apoyo para el operativo de búsqueda y rescate de las personas involucradas en el suceso.

Búsqueda y rescate

De inmediato, fue desplegada una brigada en coordinación con miembros de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), que se trasladaron al lugar y se integraron a los trabajos junto al Cuerpo de Bomberos de El Puerto, la Defensa Civil de esa localidad y agentes de la Policía Nacional.

Durante las primeras intervenciones fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre de entre 45 y 50 años, aparentemente de nacionalidad extranjera, que no portaba documentos de identificación en ese momento. Posteriormente, se logró establecer la identidad de los dos fallecidos recuperados.

Entretanto, según las informaciones ofrecidas por el Cuerpo de Bomberos, moradores de la zona comunicaron que también estaría desaparecida una mujer, quien presuntamente se encontraba con los fallecidos la noche del viernes. De acuerdo con sus testimonios, las personas habrían sido vistas mientras cenaban en un establecimiento ubicado en la comunidad de El Puerto.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/21/whatsapp-image-2026-11-21-at-43450-pm-59a56455.jpeg Según las informaciones ofrecidas por el Cuerpo de Bomberos, moradores de la zona comunicaron que también estaría desaparecida una mujer. (CEDIDA POR EL CUERPO DE BOMBEROS. ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/21/whatsapp-image-2026-11-21-at-43453-pm-1ddc07f2.jpeg Vehículo que fue arrastrado por la crecida del río. (CEDIDA POR EL CUERPO DE BOMBEROS. ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/21/whatsapp-image-2026-11-21-at-43452-pm-2bd51438.jpeg Durante las primeras intervenciones fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre de entre 45 y 50 años, aparentemente de nacionalidad extranjera. (CEDIDA POR EL CUERPO DE BOMBEROS. ) ‹ ›

Investigaciones en curso

Ante estas informaciones, las autoridades mantienen las investigaciones y las labores de búsqueda para dar con el paradero de la posible tercera víctima y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el suceso.