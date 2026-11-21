A partir del próximo 15 de diciembre de 2026, las fundas plásticas dejarán de ser gratuitas y tendrán un costo para los consumidores, como consecuencia de la implementación de la Ley 98-25 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos.

La medida tiene como objetivo reducir el uso de estos materiales y contribuir a la protección del medioambiente.

Asimismo, se busca fomentar el uso de utensilios reutilizables, que tienen una mayor durabilidad y contribuyen a disminuir la generación de residuos sólidos, un problema que afecta tanto a la República Dominicana como al resto del mundo.

Entre las alternativas que podrían utilizarse para sustituir las fundas plásticas se encuentra el macuto, un recipiente tejido artesanalmente, tradicionalmente con fibras vegetales como el guano (hojas de palma) o la cabuya. Generalmente, tiene una forma cilíndrica o semicilíndrica y cuenta con un asa para facilitar su transporte.

Este tipo de recipiente se utilizaba antiguamente en los campos dominicanos para transportar alimentos y distintos productos relacionados con las labores cotidianas. Sin embargo, con el paso del tiempo fue perdiendo protagonismo ante la expansión de las fundas plásticas, aunque nunca dejó de utilizarse por completo.

Diario Libre visitó a los comerciantes del Mercado Modelo de la Avenida Mella para escuchar su parecer y opinión sobre esta nueva iniciativa, y cómo ellos consideran que eso podría ayudar a los productores de este utensilio tradicional y cultural.

El macuto es mucho mejor que las fundas plásticas

Según José Miguel, quien es uno de los comerciantes del mercado de la Mella con el que el periodista pudo conversar, el macuto es mucho mejor y más conveniente que las fundas plásticas.

Sus razones para afirmar esto es el hecho de que sea un tejido hecho a mano y de mayor calidad, lo cual lo hace más fuerte y resistente a la hora de transportar cualquier producto.

Por otro lado, aseguró que la preservación y conservación de los macutos es de suma importancia debido a que se trata de un producto tradicional dominicano, razón por la cual las autoridades deberían velar por su cuidado y mantenimiento a través del tiempo.

"El macuto es un producto original dominicano, tejido a mano en los campos del país. Y es una artesanía que la gente busca por que son muy buenos", dijo el comerciante.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/21/21112026-el-regresao-del-macuto-dare-collado5-30dd3546.jpg Algunos de los macutos que se encuentran a la venta en el mercado de la avenida Mella. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/21/21112026-el-regresao-del-macuto-dare-collado2-99a17e33.jpg Algunos de los macutos que se encuentran a la venta en el mercado de la avenida Mella. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/21/21112026-el-regresao-del-macuto-dare-collado6-4efb9f17.jpg Algunos de los macutos que se encuentran a la venta en el mercado de la avenida Mella. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/21/21112026-el-regresao-del-macuto-dare-collado14-c18d3800.jpg Algunos de los macutos que se encuentran a la venta en el mercado de la avenida Mella. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/21/21112026-el-regresao-del-macuto-dare-collado12-56b718e9.jpg Algunos de los macutos que se encuentran a la venta en el mercado de la avenida Mella. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) ‹ ›

Se usarán más los macutos

Otro de los comerciantes entrevistado que decidió identificarse como "papo" expresó que cree que el uso de los macutos va a incrementar entre la ciudadanía, debido al costo que tendrán las fundas plásticas a partir de la entrada en vigor de la Ley 98-25 este 15 de diciembre.

"Ahora mismo la venta no ha experimentado cambios, pero desde que entre en vigor la nueva ley estoy seguro que más personas se animarán a utilizarlos. Aparte de que la gente sabe que las fundas plásticas contaminan el medio ambiente así que sí creo que veremos un incremento en el uso del macuto", dijo el comerciante.

Un dato importante que compartieron ambos comerciantes es que anteriormente este tipo de cesto solía producirse en el Cibao, aunque en los últimos años ha sido el Sur, especialmente lugares como San Juan, Yamasa y Elías Piña, donde más se están haciendo los macutos.

El plástico es dañino

Una posición favorable a la medida, también expresó Luz María, trabajadora doméstica, quien aseguró que está dispuesta a pagar por las fundas, aunque dijo que ha reducido considerablemente su uso debido a los daños que, a su juicio, ocasiona el plástico al medioambiente.

"El plástico está haciendo mucho daño. Yo lo uso nada más para echar basura en el zafacón", manifestó la mujer, quien acude al supermercado cada 15 días.

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