Agentes de la Policía y la DNCD durante el traslados de los detenidos bajo la Operación Rompeolas. ( SUMINISTRADAS A DIARIO LIBRE. )

Un total de 22 personas vinculadas a la Operación Rompeolas fueron trasladadas a la jurisdicción de Higüey, donde se espera que les sea conocida una medida de coerción en los próximos días.

El grupo está integrado por 17 hombres y cinco mujeres, quienes fueron distribuidos en dos destacamentos policiales de la provincia, conforme a las autorizaciones de ingreso emitidas el pasado 20 de noviembre.

Entre los hombres figuran Fausto Candelario Ortiz, Yovani Candelario Ortiz, Cristian George del Rosario, Alexander A. Candelario del Rosario, Ryan Spencer del Rosario, Marcial Castillo, Gustavo Adolfo Carpio Calderón, Ángel Miguel Alfonso Guerrero, Teodoro Castillo, Fernando Guzmán Ventura, Willy Manuel Zorrilla Domínguez, conocido como Willy Pacha, Wander Alberto Núñez Mercedes, Fernando de Jesús Concepción, Diofrendy D. Reyes Cabrera, Diofeyni Reyes Morel, Miguel Cedeño Guerrero y Tomás Aquino Manzueta de la Rosa.

En tanto, las cinco mujeres son María del Rosario, Andrea Candelario Ortiz, Yolanda Candelario Ortiz, Rosanny Amada Sarmiento Villavicencio y Tauni Castillo Urbáez.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/21/ro1-06f5b5f1.jpeg Mujeres detenidas por supuesto vínculo con red de narcotráfico con base en Higüey y Miches y conexiones internacionales. (SUMINISTRADAS A DIARIO LIBRE.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/21/ro2-a7ca24c9.jpeg Hombres detenidos por supuesto vínculo con red de narcotráfico con base en Higüey y Miches y conexiones internacionales. (SUMINISTRADAS A DIARIO LIBRE.) ‹ ›

De acuerdo con las informaciones disponibles, los 17 hombres fueron ingresados al destacamento de las 25 Compañías, en Higüey, mientras que las cinco mujeres fueron trasladadas al destacamento de La Malena.

Hasta el momento, se maneja la hipótesis de que la audiencia para el conocimiento de las medidas de coerción podría ser fijada para el próximo lunes 23 de noviembre, aunque la fecha no ha sido confirmada oficialmente.

El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) realizaron el pasado jueves 19 de noviembre 65 allanamientos simultáneos durante la operación, en la que ocuparon vehículos, armas de fuego y dinero en efectivo.

Según las autoridades, la red coordinaba desde territorio dominicano el traslado de cargamentos de drogas hacia Puerto Rico, como parte de una ruta con destino a Estados Unidos y Europa.

"El Ministerio Público presentará a las personas arrestadas ante los tribunales competentes dentro de los plazos legales correspondientes, mientras continúan las investigaciones y las actuaciones procesales derivadas de la operación", informó el órgano acusador al anunciar el caso.

El Código Procesal Penal establece que el Ministerio Público debe presentar la solicitud de medida de coerción dentro de las 48 horas siguientes al arresto de cada persona.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/21/ro5-1b310d21.jpeg (SUMINISTRADAS A DIARIO LIBRE.)

La ruta de los cargamentos

Según la Fiscalía, los integrantes de la presunta red recibían cargamentos de droga procedentes de La Guajira, en Colombia, y coordinaban su traslado desde las costas dominicanas hacia Puerto Rico. La investigación identificó una distribución de funciones para la recepción, el almacenamiento, el transporte y la protección de los cargamentos.

El Ministerio Público indicó que la red utilizaba principalmente lanchas rápidas tipo go-fast y embarcaciones de recreo para transportar la droga hacia Puerto Rico. Buena parte de la logística se coordinaba desde los municipios de Higüey y Miches, según las autoridades.

Bienes y dinero ocupados

Durante los allanamientos, las autoridades ocuparon vehículos, armas de fuego de distintos calibres y dinero en efectivo en pesos dominicanos, dólares y euros. También iniciaron los trámites para incautar casas, apartamentos, fincas y establecimientos comerciales presuntamente vinculados a las operaciones financieras de la red.

Las autoridades cifraron en RD$3,112,639,600 el valor de las ocupaciones asociadas a la estructura bajo investigación.