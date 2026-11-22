Las lluvias podrían presentarse durante la tarde y las primeras horas de la noche en Santiago y otras provincias del Cibao. ( ARCHIVO )

Aunque la mañana de este domingo transcurre sin lluvias en Santiago, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó aguaceros moderados a fuertes para la tarde y las primeras horas de la noche en esta provincia y otras localidades del Cibao.

Condiciones meteorológicas

El organismo explicó en su boletín de las 6:00 de la mañana que la incidencia de una vaguada favorecerá los incrementos nubosos que podrían generar precipitaciones, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas aisladas.

Entre las provincias de la región Norte donde se esperan lluvias figuran Montecristi, Valverde, Santiago Rodríguez, Santiago, Puerto Plata, Dajabón, La Vega, Espaillat, Monseñor Nouel, Duarte, María Trinidad Sánchez y Samaná.

De acuerdo con el pronóstico, durante las horas matutinas podrían producirse chubascos dispersos en algunas localidades de las costas atlántica y caribeña, mientras que la actividad de lluvias aumentaría durante la tarde y las primeras horas de la noche.

Las precipitaciones también podrían extenderse hacia otras localidades de las regiones sureste y este del país.

Recomendaciones oficiales

Indomet recomendó a la población mantenerse atenta a las actualizaciones de los pronósticos meteorológicos y tomar las precauciones correspondientes en las zonas vulnerables a inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

El boletín meteorológico tiene vigencia desde las 6:00 de la mañana de este domingo hasta las 6:00 de la mañana del martes 24 de noviembre.