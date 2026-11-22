Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, sede del III Congreso Internacional para la Reunificación de la Hispanidad, que se celebrará del 25 al 28 de noviembre. ( ARCHIVO DL. )

Historiadores, escritores, investigadores y académicos de España, Hispanoamérica y otras regiones participarán del 25 al 28 de noviembre en el III Congreso Internacional para la Reunificación de la Hispanidad, que tendrá como sede la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña.

Bajo el lema "¡Donde todo comenzó!", el encuentro destacará el papel de Santo Domingo como centro de las primeras instituciones españolas en América y punto de partida de expediciones y procesos históricos que marcaron la formación del continente.

El congreso es organizado por la Corporación Instituto de Geopolítica y Estudios Estratégicos y su Academia de la Hispanidad.

Durante cuatro jornadas se abordarán temas relacionados con la historia, la lengua española, el patrimonio cultural, la geopolítica, la economía y los desafíos contemporáneos de la comunidad hispanohablante.

Entre los conferencistas figuran Manuel García Arévalo, Manuel Núñez Asencio, Bruno Rosario Candelier, Iván Gatón Rosa, María Teresa Ruiz de Catraín y Cesáreo Jarabo Jordán.

García Arévalo considera que el encuentro permitirá valorar el legado hispánico sin desconocer los aportes indígenas y africanos a la identidad dominicana. Asimismo, plantea entender la hispanidad como un recurso de fraternidad e integración, más que como una evocación nostálgica del pasado.

Actividades culturales

La programación incluye actos conmemorativos en la Ciudad Colonial. El miércoles 25, el Instituto Postal Dominicano pondrá en circulación una emisión de sellos dedicada al inicio de la hispanidad en América.

El jueves 26, con motivo del 522.º aniversario de la muerte de Isabel la Católica, será develado un busto de la reina en la calle que lleva su nombre. También se celebrará una eucaristía y un concierto de música sacra en la iglesia Regina Angelorum.

El viernes 27 habrá una visita guiada por la Ciudad Colonial, desde el Parque Colón hasta la Torre del Homenaje.

Durante el congreso se presentará, además, la Ruta de Formación para la Nueva Hispanidad, un programa de diplomados destinado a preparar investigadores en estudios hispánicos.

La conferencia de clausura, el sábado 28, estará a cargo de Mónica Viviana Arias Arcila.

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