Durante el allanamiento fueron confiscadas otras 44 municiones calibre 9 milímetros, contenidas en una caja marca Winchester Ranger, además de cuatro radios de comunicación y un teléfono celular. ( CEDIDA POR LA DNCD )

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y representantes del Ministerio Público apresaron a un hombre de 40 años durante un allanamiento en el municipio de Paraíso, provincia Barahona, donde ocuparon tres fusiles tipo AR-15, una pistola, municiones de distintos calibres y un paquete de aproximadamente un kilogramo de presunta cocaína.

El detenido fue identificado como Franklyn Guevara Gómez, alias "Viguay", quien fue arrestado en una vivienda ubicada en la calle Francisco Moreno, del sector Centro del Pueblo.

De acuerdo con una nota de prensa de la DNCD, el operativo se realizó mediante la orden judicial número 2026-AJ0100424.

Durante la inspección de la habitación principal de la residencia, los agentes encontraron debajo de una cama un bulto negro que contenía un paquete de polvo blanco, presumiblemente cocaína, con un peso aproximado de 1,000 gramos, envuelto en cintas adhesivas amarillas y transparentes.

Armas y municiones ocupadas

En la misma habitación, las autoridades encontraron tres fusiles tipo AR-15 dentro del forro de una almohada, junto con cuatro cargadores y 62 cápsulas calibre 5.56 milímetros.

También ocuparon una pistola calibre .380 milímetros, con su cargador y cinco cápsulas, que se encontraba sobre un gavetero.

Según la DNCD, tanto los fusiles como la pistola tenían marcas y numeraciones ilegibles.

Durante el allanamiento fueron confiscadas otras 44 municiones calibre 9 milímetros, contenidas en una caja marca Winchester Ranger, además de cuatro radios de comunicación y un teléfono celular.

El organismo antinarcóticos informó que Guevara Gómez fue puesto a disposición de la Jurisdicción de Atención Permanente de Barahona para el conocimiento de medidas de coerción en las próximas horas.

Mientras tanto, la sustancia ocupada fue enviada al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), bajo cadena de custodia, para determinar su composición.

La DNCD no precisó si el detenido posee antecedentes penales ni ofreció detalles sobre la procedencia de las armas incautadas.