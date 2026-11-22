Melissa Medina en una imagen de archivo tras participar en un evento de la Federación de Mujeres Empresarias. ( TOMADA DE SU IG. )

Los resultados de los análisis toxicológicos constituyen una de las principales piezas pendientes en la investigación sobre la muerte de Melissa Medina, de 22 años, cuyo fallecimiento ha generado numerosas interrogantes sobre las circunstancias en que sufrió un episodio cardíaco mientras compartía con otras personas en un apartamento de la capital.

Aunque la autopsia preliminar apunta a una falla cardíaca, todavía no se ha establecido qué la provocó ni si algún factor externo contribuyó al desenlace.

Los estudios toxicológicos post mortem suelen tardar entre dos y seis semanas, aunque pueden prolongarse durante varios meses, dependiendo de las sustancias investigadas, la complejidad de los procedimientos y la carga de trabajo del laboratorio.

En República Dominicana, estos análisis corresponden al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), encargado de realizar las pruebas científicas que sirven de apoyo a las investigaciones judiciales.

Los exámenes preliminares pueden detectar determinadas sustancias en pocos días, mientras que confirmarlos requieren procedimientos más complejos para identificar y cuantificar alcohol, medicamentos, drogas y otros compuestos presentes en el organismo.

La eventual detección de alguna sustancia no significaría necesariamente que provocó la muerte. Para establecer una relación causal sería necesario evaluar su concentración, sus efectos sobre el organismo y los demás hallazgos de la autopsia.

La Fiscalía del Distrito Nacional no ha especificado públicamente cuáles pruebas toxicológicas fueron solicitadas ni cuándo espera recibir sus resultados.

La fiscal titular, Rosalba Ramos, aseguró que la cremación del cuerpo de Medina no afecta las investigaciones, puesto que previamente se completaron las diligencias forenses necesarias y se tomaron las muestras correspondientes para los análisis pendientes.

Investigación ampliada

A su vez, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, ordenó profundizar las pesquisas y examinar cualquier posible infracción penal que pudiera surgir de las investigaciones, aunque no estuviera directamente relacionada con el fallecimiento de la joven.

Entre los aspectos todavía sin aclarar figura el tiempo transcurrido entre el primer desvanecimiento de Medina y su traslado a la clínica Corazones Unidos, así como las razones por las que sus acompañantes no solicitaron asistencia al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911.

Según los horarios divulgados a partir de imágenes de seguridad, la joven fue sacada inconsciente del edificio alrededor de las 5:50 de la madrugada y llegó al centro médico a las 6:11, donde se constató que no presentaba signos vitales. Sin embargo, existen diferencias entre algunos horarios conocidos y los testimonios médicos.

La Policía Nacional informó que entrevistó a Mariana Michelena, quien acompañaba a Medina, y al vigilante del edificio. Hasta ahora, no ha confirmado que hubiera interrogado al empresario Eliezer Salvador, quien también estuvo presente esa madurgada.

Tampoco se han anunciado imputaciones ni se han divulgado conclusiones definitivas sobre las circunstancias del fallecimiento.