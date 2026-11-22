Los arzobispos de Santo Domingo y Santiago coincidieron hoy en hacer llamados por la protección de las familias y en contra de la violencia que las afecta durante la celebración de la "XV Un Paso por mi Familia", que la Iglesia católica organizó hoy a mismo tiempo, en Santo Domingo y Santiago, en la que miles de feligreses realizaron un recorrido portando pancartas encabezados por las autoridades eclesiásticas.

En Santo Domingo la lluvia acompañó a quienes madrugaron para participar en la actividad. El arzobispo Carlos Tomás Morel Diplán se dirigió a los padres a quienes advirtió sobre los riesgos que conllevan para los menos la exposición sin control a dispositivos móviles. Advirtió en el mundo actual las todas las plataformas digitales compiten por la atención de sus hijos y que, en un mundo así, "tu hijo no es un usuario: tu hijo es un tesoro". Señaló la dependencia de muchos niños y adolescentes a los teléfonos celulares. Y también el deterioro de la comunicación en la familia donde falta diálogo y reina la incomprensión y la falta de respeto.

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Morel Diplán, durante la homilía que celebró al final de la caminata, también abordó la tragedia de la violencia intrafamiliar que ha causado la muerte de más de 80 mujeres en lo que va de año. También se refirió a que en el país hay sectores que insisten en introducir la ideología de género en las escuelas La camina partió desde la intersección de la avenida George Washington con la avenida Máximo Gómez y concluyó en el parque Eugenio María de Hostos.

Reclamo al Estado

De su lado, el arzobispo metropolitano de Santiago, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, reclamó al Estado establecer una política integral de promoción, protección y fortalecimiento de las familias, durante la caminata celebrada este domingo, también, en esta ciudad.

Miles de personas recorrieron el trayecto desde el Estadio Cibao hasta el Parque Central, donde el religioso ofició una eucaristía. Durante su homilía, abordó las situaciones que afectan la convivencia familiar y planteó la necesidad de asumir compromisos tanto desde los hogares como desde las instituciones públicas.

"Que un paso por mi familia no sea solamente una manifestación pública de entusiasmo, sino una renovación de compromisos concretos, empezando por las mismas estructuras del Estado, con el establecimiento de una política integral de promoción, protección y fortalecimiento de la familia, que priorice la prevención, el acompañamiento y la creación de condiciones dignas para su desarrollo", expresó.

Rodríguez incluyó entre los problemas que afectan a las familias la violencia doméstica, la desintegración de los hogares, la pobreza, el consumo de drogas, la falta de comunicación, los embarazos en adolescentes y el abuso infantil.

También mencionó la falta de responsabilidad de los padres en la educación de sus hijos, la influencia negativa de las redes sociales, la inseguridad y el debilitamiento de la fe.

Sus planteamientos fueron expuestos en un contexto nacional marcado por hechos de violencia contra las mujeres, feminicidios y conflictos dentro de los hogares, situaciones que afectan a mujeres, niños y otros integrantes de las familias.

Cinco compromisos familiares

El arzobispo propuso cinco compromisos para fortalecer la convivencia: dedicar tiempo a compartir en familia, orar juntos, educar con el ejemplo, eliminar toda forma de violencia y acompañar a los hijos durante su crecimiento.

Al referirse a la violencia, exhortó a rechazar los gritos, insultos, maltratos y humillaciones, y a sustituir esas conductas por el diálogo, el perdón y la reconciliación.

"No podemos construir una sociedad de paz si descuidamos nuestros hogares", manifestó.

La caminata "Un Paso por mi Familia" celebró su decimoquinta edición. La actividad comenzó en 2012 y congrega a familias y comunidades católicas en una jornada dedicada a la promoción de la convivencia familiar.