Bomberos mientras trabajan en una explosión provocada por un escape de gas en los Jardines del Norte en 2024. ( DIARIO LIBRE/KARINA HERRERA )

Aunque el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (Mopc) tenía la competencia de fiscalizar técnicamente estos sistemas, el nuevo contexto legal coloca el marco de las edificaciones bajo la rectoría del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed). A esto se suma la intervención de los cuerpos de bomberos, cuyas inspecciones responden a criterios de prevención de incendios.

Sin embargo, dos accidentes ocurridos en noviembre en el Distrito Nacional vuelven a colocar sobre la mesa la pregunta de quién garantiza que las instalaciones de gas de un edificio residencial sean seguras y continúen siéndolo después de su entrega. El más reciente se registró en el sector El Milloncito y tuvo un desenlace fatal. La muerte de Dora Noelia Taveras Castillo, una servidora pública de 38 años.

Otro incidente ocurrió en el residencial Andares del Mirador y afectó a la doctora Loida Díaz y a sus dos hijos menores de edad. Al momento de redactar este reportaje, la niña, de siete años, permanecía ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Robert Reid, bajo ventilación mecánica invasiva.

Los casos se suman a otros eventos registrados en el país. El 10 de diciembre de 2025, una explosión en la torre residencial Intempo, ubicada en el sector Villa Marina, provocó al menos cinco personas lesionadas, según el balance inicial de los bomberos.

El 29 de septiembre de 2021, una explosión en el sistema de tuberías de gas propano del residencial Jardines de Pueblo Bávaro, en Verón-Punta Cana, dejó una persona fallecida y 15 heridas.

Una normativa que establece controles

El Decreto 178-10 promulga el Reglamento para el Diseño e Instalación de Sistemas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en la República Dominicana. Su objetivo consiste en regular el diseño, la construcción, la instalación y el mantenimiento de los sistemas de distribución de este combustible y de los equipos que lo utilizan en las edificaciones.

La normativa comprende las instalaciones desde el punto de entrega del combustible hasta su conexión con los equipos del usuario.

Establece, además, requisitos como la obligación de detallar en los planos de construcción la trayectoria de las tuberías, sus diámetros nominales, los tipos de válvulas de seguridad y los reguladores de presión. También contempla las pruebas, inspecciones y labores de mantenimiento para verificar que los sistemas se ajusten a las condiciones de seguridad establecidas.

Hasta hace pocos meses, la fiscalización y supervisión técnica del cumplimiento de este reglamento correspondía al Ministerio de Obras Públicas. Mientras que la inspección de los sistemas existentes o ya instalados recaía en las dependencias municipales correspondientes.

Sin embargo, el esquema institucional cambió.

El 10 de abril de 2026, el Mivhed emitió la Resolución 007-2026, mediante la cual oficializó el nuevo Código de Construcción de la República Dominicana. Este instrumento coloca el marco técnico de las edificaciones bajo la rectoría de esa entidad y consolida las normativas anteriores.

No obstante, fuentes consultadas en la institución indicaron que el ministerio no interviene en las inspecciones privadas de las instalaciones de gas. Según explicaron, su participación se limita a "otorgar el permiso de construcción, conforme a las pautas establecidas en el proceso de permisología".

Esta explicación contrasta con la información publicada por el propio Mivhed sobre sus servicios de inspección por etapas de obras privadas, en la que establece que verifica las instalaciones eléctricas, mecánicas, sanitarias, contra incendios y de gas conforme avanza la construcción.

Para aclarar el alcance de estos procedimientos, Diario Libre solicitó a la entidad más información al respecto. Sin embargo, al cierre de la edición de este reportaje, el Ministerio pidió más tiempo para responder a la solicitud y que se enviaran las preguntas, preferiblemente, por la Oficina de Libre Acceso a la Información.

El Ayuntamiento del Distrito también explicó a este medio que la supervisión corresponde al Cuerpo de Bomberos.

La supervisión queda en un "asigún"

En el proceso de construcción de un edificio intervienen distintos actores. La constructora, como responsable de la obra; los contratistas especializados, encargados del suministro y la instalación de las redes de gas; y los profesionales que supervisan los trabajos desde la constructora.

A estos debería sumarse una segunda instancia de supervisión, con capacidad técnica para evaluar la calidad y la seguridad de las instalaciones, ya sea mediante una institución certificada por el Estado o un tercero independiente.

Sin embargo, según las fuentes contactadas para este reportaje, en la práctica la constructora contrata a un proveedor especializado para ejecutar la instalación y el proceso suele descansar en la confianza entre las partes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/23/andares-del-mirador-explosion-gas-dania-acevedo-da029d13.jpg Una explosión en Andares del Mirador afectó a una madre y sus dos, uno de ellos sigue en cuidados intensivos. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Bomberos inspeccionan, pero no todo

Los cuerpos de bomberos también intervienen en la prevención de riesgos asociados a las instalaciones de gas. Sin embargo, su labor tiene un alcance específico.

Las inspecciones que realizan se basan en el Reglamento R-032 y en normas internacionales, y se concentran en la prevención de riesgos de incendio, no en la evaluación estructural de las edificaciones.

El Cuerpo de Bomberos del Distrito tampoco dispone de un registro de las construcciones en curso ni de las edificaciones que han concluido, una limitación que dificulta su intervención de oficio en los inmuebles nuevos. En consecuencia, las inspecciones dependen de que las constructoras, los propietarios o los administradores soliciten de manera voluntaria la evaluación.

Una vez realizada, se emite una certificación de operación con una vigencia de un año.

"Para hacer una inspección de esa índole es necesario tener una coordinación con la parte responsable. Porque la llegada nuestra sin un aviso podría complicar o negar la revisión", expresó el coronel Genaro de Jesús, director técnico del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional.

El oficial señaló que los bomberos no cuentan con un mecanismo automático para supervisar todas las edificaciones, con excepción de determinadas zonas, como la Ciudad Colonial.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/22/a1-7711442jpg-fa1f4ddf.jpeg Imagen de la explosión registrada en el edificio Villa Palmera 457 el 31 de enero de 2025. El estallido lo atribuyeron a una fuga de gas. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

Deflagraciones y fugas dentro de los edificios

Rodríguez precisó que los incidentes recientes relacionados con gas propano no corresponden a explosiones de cilindros o tanques, sino a deflagraciones provocadas por la acumulación de gas en el ambiente.

"Estas deflagraciones generan una fuerza destructiva similar a una explosión y causan graves daños personales debido a que la llama se desplaza en el aire a una velocidad de quince pies por segundo", explicó el oficial.

Entre las irregularidades que los bomberos identifican en edificios residenciales figuran las fugas de gas en tuberías internas.

Estas últimas pueden producirse por llaves de paso que permanecen semiabiertas en puntos donde todavía no se han instalado electrodomésticos.

Como medidas preventivas, los bomberos recomiendan cerrar la llave de paso interna del apartamento durante la noche o al salir de la vivienda, solicitar asistencia ante cualquier sospecha de fuga y permitir que los bomberos utilicen sus detectores especializados.

También aconseja que las reparaciones sean realizadas por personal calificado y con materiales adecuados. Aun así, las recomendaciones dirigidas a los residentes no sustituyen la necesidad de mayores controles técnicos de parte del Estado sobre las instalaciones desde su construcción y durante su vida útil.