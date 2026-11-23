Ilustración 1 ruta de envío de sustancias controladas de La Guajira, en Colombia, hacia República Dominicana y Puerto Rico. ( FOTO DE EXPEDIENTE )

La presunta red de narcotráfico desmantelada mediante la Operación Rompeolas tenía entre sus integrantes a una "consejera espiritual", cuya función era indicar cuándo debían realizarse los envíos de droga.

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, Dominga Henríquez, alias Consuelo, era consultada por Yovani Candelario Ortiz, hermano del presunto líder de la estructura, Fausto Candelario Ortiz, alias "Pacha", para determinar el momento en que debían ejecutarse las operaciones de envío de drogas.

El documento señala que, en una ocasión, según los registros telefónicos, Dominga sostuvo una conversación con Yovani en la que le reclamó por no haberla consultado antes de realizar un envío de droga hacia Puerto Rico, operación que, según la narración del Ministerio Público, fue frustrada.

En el intercambio telefónico, Dominga le reprocha no haber acudido a consultarla antes de realizar el envío:

Conversación entre Dominga y Yovani, detallada por el Ministerio Público: Dominga: "Yo te puse una nota de voz a ti, que tú tienes que venir aquí". Yovani: "No fuimo y lo perdimo. Tengo la cabeza, que tengo do' día que no, que... que no sé de mí, no ma' le cogí lla...". Dominga: "Yo te dejé a ti una nota de vo': "Ven a mi sitio ante de mandá con esa gente de la (sonido difuso)". Yovani: "Na ma' le cogí llamada a ute porque... yo a ute no... no puedo dejá de cogésela, pero no quiero ni sabé de gente ahora mimo". Dominga: "Yo te dije: 'Ven a mi sitio ante', y te dije que no me guta esa persona. Te lo puse bien claro a ti".

El Ministerio Público sostiene en el expediente que esta conversación confirma que Dominga fungía como asesora de las operaciones de narcotráfico y tenía conocimiento de estas.

Cientos de kilos de cocaína

El expediente indica que la desmantelada, se trata de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas, específicamente cocaína procedente de Colombia, que posteriormente era enviada hacia Puerto Rico.

Según el órgano persecutor, la estructura traficaba cientos de kilos de cocaína, aproximadamente 7,000 kilos anuales, hacia ese territorio, y movilizaba alrededor de 140 millones de dólares al año como resultado de sus actividades ilícitas.

22 personas arrestadas

Por el caso fueron arrestadas 22 personas vinculadas a la Operación Rompeolas, quienes fueron trasladadas a la jurisdicción de Higüey, donde se espera que este lunes les conozcan medidas de coerción.

El grupo está integrado por 17 hombres y cinco mujeres, distribuidos en dos destacamentos policiales de la provincia, conforme a las autorizaciones de ingreso emitidas el pasado 20 de noviembre.

Entre los hombres figuran Fausto Candelario Ortiz, señalado como líder de la organización; Yovani Candelario Ortiz; Cristian George del Rosario; Alexander A. Candelario del Rosario; Ryan Spencer del Rosario; Marcial Castillo; Gustavo Adolfo Carpio Calderón; Ángel Miguel Alfonso Guerrero; Teodoro Castillo; Fernando Guzmán Ventura; Willy Manuel Zorrilla Domínguez, conocido como "Willy Pacha"; Wander Alberto Núñez Mercedes; Fernando de Jesús Concepción; Diofrendy D. Reyes Cabrera; Diofeyni Reyes Morel; Miguel Cedeño Guerrero y Tomás Aquino Manzueta de la Rosa.

En tanto, las cinco mujeres son María del Rosario, Andrea Candelario Ortiz, Yolanda Candelario Ortiz, Rosanny Amada Sarmiento Villavicencio y Tauni Castillo Urbáez.

El Ministerio Público señala en el expediente que la estructura implementó un modelo de organización criminal de tipo narcofamilia, en el que hermanos, hijos, sobrinos y parejas cumplían funciones específicas dentro de la supuesta red dedicada al tráfico de cocaína.

Según el órgano persecutor, la organización se dedicaba al transporte e introducción ilícita de grandes cargamentos de cocaína mediante embarcaciones de fabricación artesanal tipo GoFast (lanchas rápidas), que llegaban desde Colombia al territorio dominicano a través de la zona este del país, específicamente por el litoral costero de Bayahíbe y Boca de Chavón, en la provincia La Altagracia.