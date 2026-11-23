Nataly Torres Peña, de 35 años, es una de las últimas víctimas de feminicidio en el país. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Al menos 86 mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas en República Dominicana durante 2026, según informó el Ministerio de la Mujer el pasado 20 de noviembre. La cifra representa un aumento respecto a los 82 casos contabilizados al 11 de este mes, mientras que Santiago, la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional figuran entre las demarcaciones bajo mayor alerta.

El dato lo ofrecieron durante la Consulta Nacional para la Reducción de Riesgos de Violencia hacia las Mujeres, celebrada en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En ese escenario también se presentaron resultados de una investigación según la cual el 43.8 % de los hombres encuestados reconoció haber protagonizado o experimentado alguna conducta violenta durante los últimos 12 meses, incluidos insultos, golpes y empujones.

Hechos recientes

El estudio identificó la violencia psicológica como una de las modalidades más frecuentes, con un 34.5 % de los casos. Entre los hechos más recientes figura el asesinato de Nataly Torres Peña, de 35 años, cuyo cuerpo fue encontrado el 17 de noviembre en un solar baldío del residencial Villa Italia, en Moca, provincia Espaillat. Su expareja, Juan Alberto Corcino Acevedo, confesó ante las autoridades haberla atacado con un arma blanca.

Demandas de cambio

De acuerdo a la Fundación Vida Sin Violencia, hay un incremento del 51 % en los feminicidios este año y reclama que se refuercen las políticas preventivas, garantizar el seguimiento a las órdenes de protección y actualizar la legislación.

Entre sus demandas figura la aprobación en el Congreso Nacional del proyecto de Ley Mirabal, que busca sustituir el marco legal vigente. A las víctimas se suman más de 110 niños, niñas y adolescentes que han quedado sin sus madres como consecuencia de esta violencia.

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