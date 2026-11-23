El anuncio fue hecho en el marco de LA Semanal con la Prensa, donde el director de Propeep, Robert Darío Polanco, informó que las intervenciones forman parte del programa Luces de Navidad. En la imagen, de izquierda a derecha, Polanco, Geanilda Vásquez, Roberto Ángel Salcedo y el presidente Luis Abinader. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

El Gobierno dominicano anunció este lunes que iluminará 24 parques en distintas localidades del país durante las festividades navideñas, como parte de un programa que también contempla la inauguración del Parque Central de Pedro Brand, jornadas de asistencia social y la entrega de un comedor comunitario en Monte Llano.

El director de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), Robert Darío Polanco Tejada, informó durante LA Agenda Semanal que las intervenciones forman parte del programa Luces de Navidad, integrado a la iniciativa gubernamental Brisita Navideña 2026.

"En esta ocasión vamos a iluminar 24 parques en diferentes localidades del país para convertir estos espacios en lugares de encuentro de las familias, para la convivencia y la alegría", expresó el funcionario.

Polanco explicó que uno de los principales acontecimientos del programa será la inauguración del Parque Central de Pedro Brand, prevista para el próximo 18 de diciembre.

Inauguración del Parque Central

La entrega de este espacio público estará acompañada de un concierto navideño dirigido a los residentes de esa comunidad.

El director de Propeep indicó que la intervención fue realizada por instrucciones del presidente Luis Abinader, con el propósito de poner a disposición de los ciudadanos un nuevo espacio de recreación y encuentro familiar.

Además de la iluminación de parques, la institución desarrollará tres operativos especiales del programa de inclusión social Primero Tú durante diciembre.

Estas jornadas contarán con la participación de diferentes instituciones gubernamentales y estarán dirigidas a acercar los servicios de asistencia social a comunidades del país.

Polanco también anunció que el 22 de diciembre será entregado a la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC) un comedor en Monte Llano, provincia Puerto Plata, que está siendo intervenido por Propeep.

La instalación será incorporada a la red de comedores comunitarios administrada por DASAC, para ofrecer servicios de alimentación a la población.

El funcionario señaló que las actividades se desarrollarán en coordinación con otras instituciones que participan en el programa navideño del Gobierno.

Objetivos del programa navideño

La iluminación de los 24 parques pretende habilitar espacios públicos para reuniones familiares y celebraciones comunitarias durante diciembre.

Durante su intervención, Polanco no detalló las localidades donde estarán ubicados todos los parques que recibirán iluminación ni el presupuesto destinado a estas intervenciones.