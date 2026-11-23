El Instituto Duartiano pidió este lunes a la Dirección General de Migración (DGM) que no suspenda ni reduzca los operativos de detención y deportación de extranjeros en condición migratoria irregular durante las festividades navideñas, ante las repercusiones que, a su juicio, tiene la crisis de Haití sobre la República Dominicana.

El presidente de la entidad, Wilson Gómez Ramírez, sostuvo que las autoridades deben mantener e intensificar los controles migratorios durante diciembre para evitar retrocesos en las medidas aplicadas en el territorio nacional.

La organización expresó su expectativa de que no se declare ninguna tregua durante la temporada navideña y exhortó a Migración a continuar los operativos contra ciudadanos haitianos y extranjeros de otras nacionalidades que permanezcan en el país sin cumplir los requisitos legales.

Operativos y cifras oficiales

El pronunciamiento se produjo durante un encuentro de directivos del Instituto Duartiano para evaluar la situación de Haití y sus consecuencias para la seguridad dominicana.

La petición surge en momentos en que Migración mantiene operativos de interdicción en distintas provincias. Según las estadísticas oficiales, durante octubre fueron deportados 40,521 extranjeros en condición migratoria irregular, mientras que entre el 13 y el 15 de noviembre la institución reportó otras 4,509 deportaciones.

Hasta el momento, no se ha anunciado una suspensión de las deportaciones con motivo de las festividades navideñas.

Gómez Ramírez también reclamó reforzar los mecanismos de identificación biométrica en la frontera y ampliar las verificaciones migratorias en los centros hospitalarios.

Asimismo, solicitó al Ministerio de Trabajo coordinar con Migración una mayor fiscalización de la contratación de extranjeros indocumentados en los sectores comercial, de la construcción y agropecuario.

El dirigente planteó que el Ministerio Público actúe contra las redes dedicadas al tráfico de personas, mercancías y sustancias controladas en la frontera, mientras que los tribunales deben imponer las sanciones correspondientes cuando se comprueben esos delitos.

También pidió al presidente Luis Abinader utilizar los organismos de inteligencia para identificar y desarticular posibles redes de corrupción vinculadas con esas actividades.

El Instituto Duartiano consideró necesario aumentar los recursos destinados al Ministerio de Defensa y a Migración para sostener los operativos fronterizos.

Gómez Ramírez afirmó que el deterioro de la seguridad en Haití mantiene a República Dominicana bajo un alto nivel de amenaza y obliga al Estado a destinar importantes recursos económicos y militares a la vigilancia fronteriza.

Finalmente, la entidad reclamó que las autoridades divulguen los resultados de la investigación sobre municiones de origen dominicano encontradas en Haití, cuya presencia fue documentada por un grupo de expertos de las Naciones Unidas.