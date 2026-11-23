El canciller Víctor -Ito- Bisonó destacó que el país cuenta con una importante reserva de profesionales en el extranjero cuyos conocimientos y experiencias pueden contribuir al fortalecimiento de las capacidades productivas nacionales. ( CEDIDA POR EL MIREX )

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) lanzaron un proyecto que busca identificar las capacidades profesionales de los dominicanos residentes en el exterior y vincularlas con las necesidades de sectores estratégicos de República Dominicana.

La iniciativa, denominada "República Dominicana: Programa Nacional de Vinculación Laboral del Talento en la Diáspora hacia Sectores Prioritarios", fue presentada este lunes durante un acto encabezado por el canciller Víctor -Ito- Bisonó en el Centro de Convenciones del Mirex.

Bisonó destacó que el país cuenta con una importante reserva de profesionales en el extranjero cuyos conocimientos y experiencias pueden contribuir al fortalecimiento de las capacidades productivas y a la generación de nuevas oportunidades de desarrollo.

"El proyecto permitirá identificar, mediante un mapeo, las capacidades profesionales de nuestra diáspora y relacionarlas con las necesidades de sectores prioritarios", explicó el ministro.

El funcionario agregó que la iniciativa también busca mejorar la coordinación entre las instituciones públicas y promover la participación del sector privado, la academia y las comunidades dominicanas en el exterior.

Según una nota de prensa del Mirex, el objetivo final es diseñar una propuesta de programa nacional que pueda ser adoptada por el Estado para aprovechar de manera más efectiva el talento profesional de los dominicanos que viven fuera del país.

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Cooperación con la diáspora

Durante el lanzamiento, la jefa de misión de la OIM en República Dominicana, Alba Goycoechea, presentó los objetivos y resultados esperados del proyecto.

Goycoechea señaló que la iniciativa forma parte del Plan Estratégico Global 2024-2028 de la OIM, que reconoce el aporte de las diásporas al desarrollo sostenible.

La viceministra para las Comunidades Dominicanas en el Exterior y directora ejecutiva del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (Index), Celinés Toribio, destacó además los avances de la cooperación entre el Gobierno dominicano y la OIM en áreas como las remesas, la inclusión financiera y el conocimiento sociodemográfico de las comunidades dominicanas en el extranjero.

También resaltó los esfuerzos para fortalecer los vínculos de los dominicanos residentes fuera del país con República Dominicana.

Instituciones involucradas

El proyecto es impulsado por el Mirex, a través del Viceministerio para las Comunidades Dominicanas en el Exterior y el Index, junto con el Instituto Nacional de Migración (INM) y el Viceministerio de Cooperación Internacional del Ministerio de la Presidencia (Vimici), con el apoyo del Fondo de Desarrollo de la OIM.

En el acto participaron Anne Lemaistre, directora de la Oficina Regional de la UNESCO en La Habana y representante de ese organismo en República Dominicana; José Benedicto Hernández Tejada, director ejecutivo del INM, y Claribel Hernández, en representación del Vimici.

También estuvieron presentes los viceministros del Mirex Francisco Caraballo, Rubén Silié, Vilma Arbaje, Ramón Pérez Fermín y Opinio Díaz, así como José Rafael Espaillat, rector del Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular (Inesdyc).

El lanzamiento contó además con representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país, organismos internacionales, instituciones públicas, universidades y el sector privado.