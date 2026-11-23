El arzobispo metropolitano de Santiago de los Caballeros, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, calificó como "una vergüenza" que niños deambulen por las calles sin recibir la atención y protección que necesitan, "en un país que ha declarado haber superado el hambre y avanzado en materia de desarrollo".

El religioso consideró que la niñez representa uno de los segmentos más vulnerables de la población, debido a que los menores no pueden valerse por sí mismos y dependen de los adultos y de las instituciones del Estado para garantizar sus derechos fundamentales.

"Eso es una vergüenza. Que los más vulnerables, que son los niños, no tengan la atención que necesitan", expresó Rodríguez al referirse a la presencia de menores en las calles de Santiago.

El prelado hizo un llamado a las autoridades para que, desde las distintas instituciones y responsabilidades que les corresponden, presten mayor atención a esta problemática y promuevan acciones que garanticen el bienestar de los niños.

Rodríguez sostuvo que el Estado debe proporcionar las condiciones necesarias para fortalecer a las familias, al considerar que es desde ese núcleo donde comienza la protección de la niñez.

Indicó que garantizar los derechos de los menores y ofrecerles las condiciones adecuadas para su desarrollo contribuirá a formar adolescentes, jóvenes y adultos mejor integrados a la sociedad.

Reacción ante la problemática

La reacción del religioso se produce luego de que representantes de distintas organizaciones alertaran en los últimos días sobre el aumento de menores de edad que deambulan por las calles de Santiago, tanto durante el día como en horas de la noche.

El arzobispo ofreció sus declaraciones antes de presidir una eucaristía en el Hospital Infantil Regional Universitario Arturo Grullón, con motivo de la celebración del Mes de la Familia.

Actividad en el hospital

La subdirectora administrativa del centro hospitalario, Griseli Alcántara, explicó que la celebración religiosa también formó parte de las actividades de acción de gracias por el inicio de la nueva gestión, encabezada por el director, doctor Edwin Montán.

Alcántara informó que entre las iniciativas contempladas por la administración está la recuperación de un espacio destinado a que los familiares de los pacientes puedan orar y encontrar un momento de recogimiento espiritual durante su permanencia en el hospital.