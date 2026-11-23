Tarjeta del bono de navideño del Gobierno. ( ARCHIVO DL )

El Gobierno dominicano anunció este lunes nuevas medidas de seguridad para evitar la clonación, el uso fraudulento y las irregularidades en la distribución de las 1,320,000 tarjetas del Bono Navideño, que tendrán un valor de 1,500 pesos cada una.

Durante LA Agenda Semanal, las autoridades explicaron que las tarjetas estarán vinculadas a la cédula de identidad y electoral de cada beneficiario, con un sistema que permitirá una sola activación por persona.

Según explicaron, cuando alguien intente activar otra tarjeta utilizando una cédula previamente registrada, el sistema bloqueará la operación.

Las autoridades también indicaron que se aplicaron filtros para limitar la activación a dominicanos mayores de edad que cumplan los criterios establecidos para recibir el beneficio.

Medidas anunciadas

Otra de las medidas anunciadas es la restricción de los establecimientos donde podrán utilizarse las tarjetas, emitidas mediante un proceso coordinado con el Banco de Reservas y las empresas adquirentes.

Los beneficiarios solamente podrán realizar compras en comercios habilitados para la venta de alimentos, dentro de la red de abastecimiento social.

Esta red comprende aproximadamente 10,000 establecimientos en todo el territorio nacional, de los cuales más del 95 % corresponde a colmados y pequeños supermercados.

Las tarjetas son de débito y cuentan con tecnología de chip, presentada por las autoridades como una protección adicional contra posibles vulneraciones.

Durante el encuentro, el presidente Luis Abinader reconoció que ningún sistema está completamente libre de intentos de fraude y advirtió que quienes cometan irregularidades serán sometidos a la justicia.

El mandatario destacó que recientemente se han producido dos condenas relacionadas con la falsificación de tarjetas de Supérate y que existen otros procesos judiciales en curso.

"Lo importante es que no haya impunidad", expresó Abinader al referirse a las sanciones que deben enfrentar los responsables.

Distribución y transparencia

El presidente también acogió una propuesta para hacer pública la cantidad de tarjetas entregadas a las organizaciones comunitarias, religiosas y sociales que participarán en su distribución.

Explicó que esta medida permitiría a las comunidades conocer cuántas tarjetas recibió cada entidad y exigir cuentas sobre su entrega a los beneficiarios.

La distribución estará a cargo de organizaciones de la sociedad civil, iglesias, juntas de vecinos y otros representantes comunitarios, conforme a los criterios territoriales establecidos por el Gobierno.

Las medidas forman parte del programa Brisita Navideña, que contempla beneficiar a 2,753,781 personas y familias mediante tarjetas y transferencias directas durante la Navidad 2026.