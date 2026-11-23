El neurocientífico mexicano Eduardo Calixto durante su conferencia sobre el impacto del buen trato en el cerebro de niños y adolescentes. ( CEDIDA POR EL PACAM )

El Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas (Pacam) llevó a cabo su duodécima conferencia anual por los buenos tratos, que tuvo como invitado y conferenciante al Dr. Eduardo Calixto, neurocientífico, investigador, docente y autor mexicano, quien habló acerca del impacto del buen trato en el cerebro infantojuvenil.

En su conferencia, el Dr. Calixto destacó que la violencia, que tiene una base biológica, psicológica y social, se aprende entre los 7 y los 14 años, periodo crítico del desarrollo en el infantojuvenil.

El destacado neurocientífico mexicano doctor Calixto precisó que el niño que experimenta violencia, amenazas, agresiones constantes, abandono, humillaciones, abusos sexuales o negligencias queda con una huella anatómica y neuroquímica permanente, silente y difícil de cambiar.

Los cambios neuronales conllevan consecuencia en la conducta del ser humano. Las redes neuronales del freno social, del lenguaje moral o la adecuación de los impulsos no son funcionales. La pobre conectividad de la corteza prefrontal queda subordinada a los impulsos agresivos y violentos que se aprenden en ese periodo, subrayó el experto en neurociencias.

Señaló que lo que aprendió el cerebro humano violentado genera patrones de violencia que se ejecutan en la siguiente generación.

Acciones del Pacam

Asimismo, estimuló a los asistentes a cuidar, proteger y amar a sus hijos como prevención de la violencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/23/dra-soraya-lara-y-el-dr-eduardo-calixto-1-b559d58d.jpg La doctora Soraya Lara Caba, presidenta y cofundadora del Pacam, junto al neurocientífico mexicano Eduardo Calixto, conferencista invitado al duodécimo desayuno-conferencia sobre los buenos tratos. (CEDIDA POR EL PACA)

Por su parte, la presidenta y cofundadora del Pacam, doctora Soraya Lara Caba, al introducir al conferenciante invitado, subrayó la importancia de promover los buenos tratos en la familia dominicana, como un recurso para reducir los preocupantes índices de violencia que experimenta la sociedad dominicana en diferentes ámbitos, desde la familia, la escuela, el trabajo y la vida cotidiana.

La doctora Lara Caba recordó a las más de trescientas personas que asistieron al evento, celebrado en el Hotel Sheraton Santo Domingo, que la misión del Pacam consiste en crear una cultura de paz y convivencia en los hogares y la sociedad dominicanos.

Durante el duodécimo desayuno conferencia, la directiva de la entidad reconoció el trabajo voluntario y de colaboración en favor de la misión institucional del Pacam realizado por la señora Larissa Amézquita, su empresa Evencorp y su valioso equipo humano.