Representantes de la Asociación de Dueños de Restaurantes de la Presa de Tavera (Asodurpret) junto a autoridades de las juntas distritales de Tavera y El Caimito hablan en rueda de prensa. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

El derribo de casas, rancheras y otras estructuras levantadas en las proximidades de la obra de toma de la presa de Bao ha generado tensiones entre comunidades de las provincias Santiago y La Vega.

La intervención, realizada por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), ha provocado reclamos de autoridades municipales y comunitarios de Sabana Iglesia, en la provincia Santiago, quienes consideran que también deben ser desmontados los restaurantes ubicados en el entorno de la presa de Tavera, en La Vega, por entender que se encuentran en condiciones similares a las estructuras intervenidas.

La situación ha generado preocupación entre representantes del sector turístico de la zona, quienes advierten sobre la necesidad de evitar que las diferencias trasciendan al ámbito de los enfrentamientos entre comunidades que mantienen estrechos vínculos comerciales y sociales.

Reacciones y propuestas

Ante el clima de controversia, la Asociación de Dueños de Restaurantes de la Presa de Tavera (Asodurpret) propuso convocar una mesa de diálogo con las autoridades y representantes turísticos de Sabana Iglesia, Tavera y El Caimito, también ubicado en La Vega, con el propósito de esclarecer la situación y preservar las relaciones entre las localidades.

Durante una rueda de prensa, el presidente de la entidad, Doroteo Peralta Núñez, defendió la organización con que, según afirmó, operan los establecimientos de Tavera.

Peralta Núñez llamó a evitar confrontaciones entre pueblos vecinos.

Sostuvo que entre el 50 y el 60 % de los clientes que frecuentan los restaurantes de Tavera proceden de Sabana Iglesia, Jánico, San José de las Matas y otras comunidades de la Sierra, por lo que consideró contraproducente que se produzcan enfrentamientos entre localidades que comparten una dinámica turística y comercial.

Impacto en el turismo

De su lado, Marino Abreu, director de la junta distrital de Tavera, advirtió que la controversia ha generado incertidumbre entre los visitantes y una reducción en la afluencia de personas a la zona, con consecuencias para los ingresos de los establecimientos comerciales y los empleos vinculados al turismo.

Francia Peralta, directora de la junta distrital de El Caimito, explicó que el encuentro fue motivado por la preocupación ante las versiones difundidas luego del derribo de las estructuras.

La funcionaria solicitó que los gobiernos locales reciban información oficial sobre las intervenciones que puedan repercutir en sus territorios y pidió que cualquier señalamiento contra personas o establecimientos esté respaldado por documentación.

Los representantes de Tavera y El Caimito manifestaron su disposición de colaborar con las autoridades de Sabana Iglesia y las instituciones correspondientes para evitar que la situación profundice las diferencias entre las comunidades de ambas provincias.

Como parte de las iniciativas para mantener la actividad turística, Abreu invitó a la población a participar en la Feria del Pescado, prevista para finales de este mes en Tavera, con la que buscan promover la gastronomía y dinamizar la economía de la zona.