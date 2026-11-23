El Gobierno abrió una segunda etapa del proceso para regularizar a los venezolanos que ingresaron legalmente a República Dominicana entre 2014 y 2023, pero se quedaron en el país luego de que vencieran sus permisos de estadía.

La medida está contenida en la resolución conjunta ESP-001-2026, emitida el pasado 9 de octubre por los m inisterios de Relaciones Exteriores y de Interior y Policía, en coordinación con la Dirección General de Migración (DGM).

La resolución establece la reapertura del plan para facilitar nuevas solicitudes, reinscripciones, renovaciones y la conclusión de expedientes que quedaron pendientes durante el proceso anterior.

De acuerdo con el documento, en la primera fase del programa, iniciada en 2021, se registraron unas 43,000 personas y más de 27,000 lograron regularizar su situación migratoria hasta mediados de 2026.

La nueva disposición permitirá acogerse a los venezolanos que hayan ingresado regularmente al territorio dominicano con tarjeta de turista o visado entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2023, independientemente de que se hayan inscrito en la primera fase del programa.

La disposición también incluye a sus hijos menores de edad, nacidos en Venezuela o en República Dominicana, así como a hijos de beneficiarios con expedientes vinculados al mecanismo anterior, siempre que cumplan con las condiciones de elegibilidad, documentación y seguridad establecidas.

En el caso de los hijos de venezolanos nacidos en República Dominicana que no tengan la nacionalidad dominicana, las autoridades deberán diseñar un protocolo para su registro y otorgamiento de la categoría migratoria correspondiente. El procedimiento también contemplará a adultos mayores y personas con discapacidades diagnosticadas que estén bajo el cuidado de los beneficiarios.

Plazo de 180 días

La resolución establece que la Dirección General de Migración y el Ministerio de Relaciones Exteriores habilitarán ventanillas especiales durante 180 días calendario para recibir las solicitudes de inscripción, actualización, reinscripción, renovación y conclusión de expedientes.

Las instituciones podrán establecer, de común acuerdo, una oficina fuera de sus instalaciones para atender a los interesados.

Los formularios, requisitos, tasas, citas y canales de presentación serán publicados en los portales oficiales de las instituciones responsables.

La resolución también dispone que, en un plazo no mayor de 90 días calendario desde su publicación, las autoridades deberán emitir los instructivos, formularios, requisitos y protocolos necesarios para aplicar la medida.

Flexibilizan requisitos de documentos

La resolución contempla flexibilidades para los venezolanos que tengan dificultades para obtener documentos en su país. Las autoridades podrán aceptar, de manera excepcional, documentos vencidos, copias verificables, declaraciones juradas, certificaciones disponibles, constancias alternativas y validaciones consulares o institucionales.

Estas facilidades estarán sujetas a la verificación de identidad, nacionalidad, antecedentes y elegibilidad. Migración también podrá requerir entrevistas, controles biométricos y documentos adicionales cuando lo considere necesario.

Además, no será obligatorio emitir nuevos visados dominicanos para los procedimientos contemplados en la resolución.

El mecanismo también permitirá que trabajadores independientes, emprendedores y personas insertadas en la economía informal demuestren su actividad económica mediante declaraciones juradas, registros tributarios, historial de pagos y otras constancias, sin que la falta de un contrato laboral formal les impida completar el proceso.

Permisos temporales

Los beneficiarios podrán solicitar prórrogas de permanencia, renovaciones o continuidad de su estatus dentro de las subcategorías de No Residente, entre ellas las de estudiante y trabajador temporero.

La resolución establece que los carnés expedidos tendrán una vigencia de dos años. Sin embargo, aclara que acogerse al mecanismo no concede automáticamente la residencia permanente ni garantiza la renovación del documento.

Para acogerse al proceso, los solicitantes deberán demostrar su nacionalidad venezolana, acreditar su ingreso regular al país dentro del período establecido, completar los formularios, pagar las tasas correspondientes y superar los controles de seguridad y verificaciones migratorias.

También deberán cumplir con las disposiciones de la Ley General de Migración y no encontrarse en un proceso de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, en fase administrativa o judicial.

La resolución fue firmada el 9 de octubre y establece que entrará en vigor a partir de su publicación.