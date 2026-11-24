El presidente Luis Abinader junto al comandante Delio Gómez Ochoa en el Palacio Nacional en una foto de archivo. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

El presidente de la República, Luis Abinader, dispuso este martes tres días de duelo oficial por el fallecimiento del héroe nacional y comandante Delio Gómez Ochoa.

La medida está contenida en el Decreto 840-36, que establece el duelo desde el miércoles 25 hasta el viernes 27 de noviembre.

La disposición también instruye al Ministerio de Defensa a rendir los honores militares correspondientes y establece que la bandera nacional ondee a media asta en los edificios militares y públicos de todo el país durante los días señalados.

Trayectoria de Gómez Ochoa

Delio Gómez Ochoa falleció este martes, a los 97 años, en su natal Cuba.

Fue combatiente de la Revolución cubana, héroe nacional de República Dominicana y último sobreviviente de las expediciones de Constanza, Maimón y Estero Hondo, realizadas en junio de 1959 con el propósito de derrocar la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.

Tras su participación en la expedición, Gómez Ochoa fue capturado por las fuerzas del régimen trujillista y sometido a torturas. Permaneció en prisión hasta el 9 de junio de 1961.

Héroe nacional dominicano

En 1997, durante el primer Gobierno de Leonel Fernández, recibió la nacionalidad dominicana mediante naturalización privilegiada.

El Estado también le concedió la Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, en el grado de Oficial, mediante el decreto 430-02, del 7 de junio de 2002.

Ese mismo mes de 2022 fue recibido por el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional, mientras que en junio de 2025 la Cámara de Diputados aprobó una resolución de reconocimiento por su contribución a la democracia dominicana.

Su trayectoria quedó recogida, además, en el libro La victoria de los caídos, publicado en 1998.