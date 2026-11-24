Unidades de emergencia y organismos de socorro asisten en la escena del accidente. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Dos hombres murieron y otros dos resultaron heridos durante un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este martes en el tramo El Pino-La Vega de la autopista Duarte.

Las víctimas fueron identificadas como Mario Antonio Pichardo Zapata, de 72 años, y Pedro Enrique Quezada Gómez, de 50, quienes fallecieron a consecuencia del impacto.

Las dos personas que resultaron heridas fueron trasladadas para recibir asistencia médica.

Hasta el momento, sus identidades y condiciones de salud no han sido dadas a conocer.

El accidente ocurrió entre un furgón y un carro del concho.

Dinámica del accidente

De acuerdo con las informaciones ofrecidas en el lugar, el vehículo pesado se desplazaba desde Santo Domingo en dirección al Cibao cuando, por circunstancias que no han sido establecidas, el conductor del vehículo pesado perdió el control y el furgón pasó al carril contrario, por donde transitaba el automóvil.

En el carro se desplazaban el conductor y un pasajero. Según los testimonios, el chofer tenía previsto trasladar al usuario al hospital El Pino cuando ocurrió el accidente.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/24/whatsapp-image-2026-11-24-at-91408-am-8304d6e2.jpeg De acuerdo con las informaciones ofrecidas en el lugar, el vehículo pesado se desplazaba desde Santo Domingo en dirección al Cibao cuando, por circunstancias que no han sido establecidas, perdió el control y pasó al carril contrario, por donde transitaba el automóvil. (ANEUDY TAVÁREZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/24/whatsapp-image-2026-11-24-at-91419-am-1f8059d3.jpeg De acuerdo con las informaciones ofrecidas en el lugar, el vehículo pesado se desplazaba desde Santo Domingo en dirección al Cibao cuando, por circunstancias que no han sido establecidas, perdió el control y pasó al carril contrario, por donde transitaba el automóvil. (ANEUDY TAVÁREZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/24/whatsapp-image-2026-11-24-at-91407-am-98b566ae.jpeg De acuerdo con las informaciones ofrecidas en el lugar, el vehículo pesado se desplazaba desde Santo Domingo en dirección al Cibao cuando, por circunstancias que no han sido establecidas, perdió el control y pasó al carril contrario, por donde transitaba el automóvil. (ANEUDY TAVÁREZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/24/whatsapp-image-2026-11-24-at-91406-am-f739a8e6.jpeg De acuerdo con las informaciones ofrecidas en el lugar, el vehículo pesado se desplazaba desde Santo Domingo en dirección al Cibao cuando, por circunstancias que no han sido establecidas, perdió el control y pasó al carril contrario, por donde transitaba el automóvil. (ANEUDY TAVÁREZ) ‹ ›

Respuesta de las autoridades

Al lugar se presentaron agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), miembros de la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos y personal de seguridad vial, quienes participaron en las labores de asistencia y control del tránsito.