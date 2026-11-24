Durante el allanamiento, ejecutado mediante orden judicial, las autoridades ocuparon dos pistolas calibre nueve milímetros, cinco cargadores, municiones y documentos que serán incorporados a la investigación. ( FOTO CEDIDA POR LA DNCD )

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público arrestaron a Ronny Javier Santana Cuevas, alias "el Temible John", durante un allanamiento realizado en el sector Los Frailes, en Santo Domingo Este, como parte de una investigación por narcotráfico internacional que involucra a tres miembros del Ejército de República Dominicana.

Santana Cuevas está vinculado, según las autoridades, al decomiso de 237 paquetes de cocaína, con un peso de 243.40 kilogramos, realizado en julio pasado en el municipio Pedro Brand.

Durante el allanamiento, ejecutado mediante orden judicial, las autoridades ocuparon dos pistolas calibre nueve milímetros, cinco cargadores, municiones y documentos que serán incorporados a la investigación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/24/whatsapp-image-2026-11-24-at-163055-8f16da31.jpeg Miembros de la DNCD durante operativo. (FOTO CEDIDA POR LA DNCD ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/24/whatsapp-image-2026-11-24-at-163055-1-d94a894c.jpeg Miembros de la DNCD realizan allanamientos. (FOTO CEDIDA POR LA DNCD ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/24/whatsapp-image-2026-11-24-at-163054-18d9e044.jpeg Unidad canina usada en el operativo. (FOTO CEDIDA POR LA DNCD ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/24/whatsapp-image-2026-11-24-at-163048-73c85c25.jpeg Elementos decomisados durante operativo. (CEDIDA POR LA DNCD) ‹ ›

La DNCD no precisó qué función habría desempeñado Santana Cuevas dentro de la presunta organización criminal.

Cronología del caso

El caso se remonta al 18 de julio de 2026, cuando las autoridades realizaron un operativo en las inmediaciones de una gallera ubicada en el kilómetro 36 de la autopista Duarte, en Pedro Brand.

Durante aquella intervención fueron arrestadas tres personas, mientras que otro hombre logró escapar de las autoridades. También fueron ocupados vehículos, armas de fuego, teléfonos celulares y 296,000 pesos en efectivo.

Uno de los detenidos, Alex Orlando Raposo Gómez, recibió tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.

Militares vinculados

Las investigaciones posteriores llevaron a las autoridades a identificar a otros presuntos integrantes de una organización dedicada al tráfico internacional de drogas.

En octubre, agentes de la DNCD arrestaron al mayor del Ejército Jorge Nicolás Giovanni Eusebio Bretón, alias "el Guardia", cuando se disponía a viajar hacia Estados Unidos por el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA).

El pasado 4 de noviembre, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste le impuso seis meses de prisión preventiva y declaró el caso de tramitación compleja.

Dos semanas después, las autoridades anunciaron el arresto de otros dos miembros del Ejército: el segundo teniente Cristian Rafael Lizardo, alias "el Teniente", y el sargento Joaquín Ricardo de León Pérez, conocido como "Atin", quienes, según las investigaciones, prestaban servicios en el Puerto Multimodal Caucedo.

Ambos fueron detenidos durante una jornada de allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo y La Romana, en la que participaron más de 200 agentes de la DNCD y 15 fiscales.

En esas intervenciones también fueron detenidas otras tres personas y ocupados vehículos, armas de fuego, equipos electrónicos, 301,905 pesos y 1,000 dólares en efectivo.

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra los dos militares.

Con el arresto de Santana Cuevas, las autoridades continúan ampliando la investigación iniciada hace cuatro meses, con el propósito de identificar a los demás presuntos integrantes de la organización y establecer sus responsabilidades individuales.