El ministro de Relaciones Exteriores, Víctor -Ito- Bisonó durante la presentación del Plan de Modernización de la Cancillería. ( CEDIDA POR EL MIREX )

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) anunció la digitalización de los servicios consulares y la introducción de un sistema de evaluación del desempeño de las misiones diplomáticas, como parte del Plan de Modernización de la Cancillería presentado por el ministro Víctor —Ito— Bisonó.

Una de las principales novedades es una plataforma digital que permitirá a los ciudadanos consultar requisitos y tarifas, realizar pagos en línea, gestionar citas y dar seguimiento a sus trámites sin necesidad de desplazarse reiteradamente a las oficinas consulares.

La Cancillería también digitalizará su correspondencia y sus procedimientos administrativos internos, lo que permitirá medir los tiempos de respuesta y verificar el curso de las solicitudes.

Las herramientas tecnológicas fueron desarrolladas por personal del propio ministerio.

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Metas para las misiones diplomáticas

El plan, presentado este martes, introduce una metodología de planificación y evaluación del servicio exterior mediante metas cuantificables, particularmente en materia económica y comercial, con el propósito de vincular la actividad diplomática con las prioridades de desarrollo del país.

Christopher de la Cruz y Rainier Mallol, responsables del diseño y la implementación del programa, presentaron las herramientas tecnológicas y explicaron el nuevo modelo de evaluación.

Bisonó señaló que el plan es resultado de un diagnóstico institucional en el que participaron funcionarios de la sede y del servicio exterior.

La iniciativa contempla, además, una mayor coordinación de las comunicaciones entre la Cancillería, las embajadas, los consulados y las misiones permanentes.

El programa será ejecutado de manera progresiva, con mecanismos de seguimiento y evaluación. El ministerio no precisó en su comunicado el presupuesto destinado a la modernización ni el calendario de entrada en funcionamiento de los nuevos servicios.