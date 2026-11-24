Imagen ilustrativa de una mujer protegiéndose de la violencia de género, una problemática que en República Dominicana continúa cobrando vidas, principalmente a manos de parejas o exparejas. ( SHUTTERSTOCK )

Ocho de cada diez feminicidios registrados en República Dominicana durante la última década fueron cometidos por parejas o exparejas de las víctimas, mientras que el 85 % ocurrió en espacios privados, principalmente en el entorno doméstico.

Así lo establece el más reciente estudio del Observatorio Político Dominicano (OPD), iniciativa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), titulado "Feminicidios en República Dominicana durante 2025: las vidas detrás de las cifras".

La investigación documenta 853 feminicidios entre 2016 y 2025, un período en el que, en promedio, cada cuatro días una mujer, adolescente o niña perdió la vida por esta causa. Solo durante 2025 se contabilizaron 67 casos, equivalentes a una víctima cada cinco días.

El informe identifica a marzo, julio y septiembre como los meses de mayor incidencia, al concentrar cuatro de cada diez hechos registrados durante el año pasado. Por demarcación geográfica, Santo Domingo, el Distrito Nacional, Santiago y San Cristóbal encabezaron las estadísticas.

Las armas de fuego, factor de alto riesgo

Uno de los aspectos más preocupantes señalados por el estudio es el uso de armas de fuego. Estas estuvieron presentes en tres de cada cuatro feminicidios registrados en 2025, lo que evidencia su peso en la letalidad de la violencia contra las mujeres.

La investigación también documenta la participación de nueve miembros activos o pensionados de instituciones policiales y militares como responsables de cinco feminicidios múltiples, en los que murieron 13 mujeres.

A esta realidad se suma otro dato: entre 2016 y 2025, el 56 % de los agresores que utilizaron armas de fuego se suicidó después de cometer los crímenes.

Para los investigadores, este comportamiento forma parte de un patrón que evidencia los riesgos asociados a la disponibilidad de armas en contextos de violencia de pareja.

Los hijos, otras víctimas de los feminicidios

El impacto de estos crímenes no termina con la muerte de las mujeres. El estudio dedica especial atención a los niños, niñas y adolescentes que quedan en situación de vulnerabilidad tras perder a sus madres.

Estos menores deben enfrentar la ausencia de uno o ambos progenitores, la ruptura de su entorno familiar y la interrupción de sus actividades cotidianas. A estas consecuencias emocionales se suman, en muchos casos, dificultades económicas y la falta de acompañamiento psicológico y protección especializada.

El OPD advierte que las consecuencias de los feminicidios se extienden a las familias y comunidades, por lo que su abordaje requiere mecanismos de atención y protección que también contemplen a quienes sobreviven a estos hechos.

Violencia que trasciende las fronteras

Como novedad, la edición de 2025 incorpora un análisis de los feminicidios transnacionales vinculados a República Dominicana. El documento registra diez casos íntimos ocurridos en Estados Unidos, las Islas Vírgenes y Chile, en los que se identificaron patrones similares a los observados en el territorio nacional.

El informe sostiene que la violencia feminicida no puede explicarse únicamente desde los casos individuales, sino que responde también a desigualdades estructurales y patrones culturales machistas que perpetúan las relaciones de dominación y violencia contra las mujeres.

En ese sentido, plantea que la prevención debe ir más allá del endurecimiento de las penas y de las jornadas de capacitación aisladas. También requiere políticas públicas focalizadas y sostenidas, mecanismos de protección efectivos y una mayor inversión en educación, cultura de paz y resolución de conflictos.

El Observatorio advierte, además, que República Dominicana continúa entre los países de la región con las tasas más elevadas de feminicidios, una situación que demanda respuestas institucionales capaces de identificar los riesgos y actuar antes de que la violencia llegue a consecuencias irreversibles.

El informe completo Feminicidios en República Dominicana durante 2025: las vidas detrás de las cifras, junto con las ediciones anteriores de la investigación, está disponible de manera gratuita en el portal del Observatorio Político Dominicano, www.opd.org.do.

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