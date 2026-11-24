Un técnico de una empresa eléctrica trabaja en un transformador. ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE. )

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur) anunció que este martes 24 de noviembre realizará trabajos de adecuación en la subestación Arroyo Hondo, que provocarán interrupciones del servicio eléctrico en diez sectores del Distrito Nacional durante una jornada programada de 12 horas.

Según el aviso de la distribuidora, las labores están previstas desde las 8:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche, período durante el cual podrían verse afectados los residentes y establecimientos comerciales de las zonas incluidas en la programación.

Sectores afectados

Los sectores afectados son Altos de Arroyo Hondo, Los Ríos, La Yuca de Los Ríos, Nuevo Arroyo Hondo, Arroyo Manzano, Cerros de Arroyo Hondo, La Fe, Viejo Arroyo Hondo, La Agustina y Los Jardines.

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La empresa explicó que la interrupción responde a trabajos de adecuación en la subestación Arroyo Hondo, aunque no especificó las intervenciones que ejecutarán sus técnicos.

Tampoco precisó si todos los sectores permanecerán sin electricidad durante las 12 horas previstas o si el suministro será restablecido progresivamente a medida que concluyan los trabajos.

Programa de mantenimiento

La suspensión figura en el programa oficial de mantenimientos de Edesur correspondiente a la semana del 21 al 27 de noviembre.

En marzo de este año, la distribuidora informó que había invertido aproximadamente RD$244 millones en la modernización de la subestación Arroyo Hondo, como parte de las mejoras destinadas a fortalecer la capacidad de distribución y la estabilidad del servicio en el Distrito Nacional.

La programación de este martes representa una nueva intervención en esa infraestructura, que abastece a distintas comunidades de la capital.