Entrega de Intrant de cascos homologados a motociclistas. ( FOTO CEDIDA POR EL INTRANT. )

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) inició la entrega de 150 cascos homologados a motociclistas, con la distribución de las primeras 40 unidades durante el cierre de la Semana de la Seguridad Vial.

Como parte de la actividad, los beneficiarios participaron en una charla sobre los riesgos de conducir motocicletas sin la protección adecuada y la importancia de utilizar cascos certificados, correctamente ajustados y abrochados.

"Usar un casco certificado y llevarlo correctamente en cada trayecto, puede salvar la vida. Esa protección es tan importante para quien conduce la motocicleta como para quien viaja como pasajero", expresó el director ejecutivo del Intrant, Juan Manuel Méndez García.

Los cascos fueron donados por Santo Domingo Motors y Yamaha.

Capacitación y educación

Durante la Semana de la Seguridad Vial, el Intrant también capacitó a 50 agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) sobre los requisitos técnicos que deben cumplir los cascos utilizados por conductores y pasajeros de motocicletas y vehículos de tres y cuatro ruedas sin cabina.

La formación abordó la aplicación de esas normas durante los operativos de fiscalización.

La institución realizó, además, actividades educativas en Galería 360 y encuentros con estudiantes del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). En estas jornadas utilizaron lentes simuladores para mostrar los efectos del alcohol sobre la percepción, la coordinación y la capacidad de reacción al conducir.

Cooperación internacional

La agenda incluyó un taller de prevención de siniestros viales para 40 jóvenes de 15 años en adelante, procedentes de Pedro Brand, La Guáyiga y Ciudad Juan Bosch. El objetivo fue que compartieran los conocimientos adquiridos con sus familias, centros educativos y comunidades.

Como parte de las actividades, directivos del Intrant se reunieron con representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Bloomberg Philanthropies para dar seguimiento a las iniciativas de cooperación destinadas a reducir las muertes y lesiones por siniestros viales en República Dominicana.