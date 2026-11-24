El director distrital de Verón-Punta Cana, Ramón Ramírez (Manolito), informó que prevé remitir el Plan de Ordenamiento Territorial al Concejo de Regidores en un plazo de 15 a 20 días, siempre que las instituciones gubernamentales involucradas entreguen las informaciones técnicas y cartográficas que todavía están pendientes.

Ramírez explicó que el documento, en cuya elaboración se trabaja desde hace aproximadamente cinco años, requiere la actualización de datos relacionados con manglares, ríos, arroyos, zonas mineras y delimitaciones ambientales, debido a que algunas informaciones contenidas en los mapas oficiales no corresponden con las condiciones actuales del territorio.

Como ejemplo, señaló que existen cartografías que identifican manglares en lugares donde ya no existen o donde se han levantado edificaciones, lo que podría generar contradicciones con permisos de construcción y disposiciones medioambientales.

Indicó que también revisan la situación de las 18 minas registradas en el distrito, debido a que algunos permisos mineros aparecen vigentes pese a que sus operaciones han cesado. En ese sentido, explicó que han solicitado actualizar esos registros para que los terrenos donde ya no funcionan esas actividades puedan ser considerados para otros tipos de desarrollo, conforme a las disposiciones legales.

El funcionario agregó que entre los aspectos que requieren revisión figuran las delimitaciones de la pleamar, las condiciones de ríos y arroyos y las áreas de protección ambiental, con el propósito de establecer criterios homogéneos para toda la demarcación.

En el caso de Las Ceibas, dijo que se han realizado consensos técnicos y que se trabaja en una cartografía diferente, a partir de acuerdos entre el Ministerio de Agricultura y el Ayuntamiento, para actualizar determinadas informaciones sin entrar en contradicción con la legislación vigente.

Ramírez explicó que el Ayuntamiento está a la espera de las correcciones y los datos solicitados a los ministerios vinculantes al plan, entre ellos Medio Ambiente y Recursos Naturales y Energía y Minas, para completar la cartografía y presentar el documento al Concejo de Regidores.

Asimismo, anunció la realización de un taller el día primero en el Ayuntamiento, como parte de los trabajos técnicos que se desarrollan para completar el instrumento de planificación.

Aclaró que el plazo de 15 a 20 días está condicionado a que las instituciones entreguen las informaciones requeridas, por lo que no constituye una fecha definitiva para la aprobación del plan, que deberá ser conocido por el Concejo de Regidores.

Permisos de construcción continúan bajo las regulaciones vigentes

El director distrital aclaró que, mientras el Plan de Ordenamiento Territorial no sea aprobado, los procesos de permisos y las regulaciones continúan funcionando con normalidad.

Precisó que se mantiene vigente el plan sectorial del Ministerio de Turismo, que seguirá rigiendo hasta que el nuevo instrumento territorial sea aprobado por el Concejo de Regidores.

Aseguró que la elaboración del documento no ha provocado retrasos en los permisos ni en los procesos de construcción de la demarcación.

Concejo de Regidores a la espera del plan

El Plan de Ordenamiento Territorial también ha despertado el interés del Concejo de Regidores, desde donde se han solicitado explicaciones sobre el avance y el estado actual del documento. El presidente de la Sala Capitular, Uridy Marte, había manifestado que permanecía a la espera de una respuesta de la Dirección Distrital a una comunicación formal en la que solicitó detalles sobre el proceso.

Marte explicó que el interés de conocer el estatus del instrumento responde a la importancia que tiene para la planificación y el desarrollo de Verón-Punta Cana, y defendió que, desde sus funciones, los integrantes del órgano legislativo municipal tienen la responsabilidad de dar seguimiento a una iniciativa que incidirá en la organización territorial de la demarcación.

La última información pública que se había conocido sobre el proceso correspondía a las jornadas de socialización realizadas con la participación de una comisión del Viceministerio de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional.