El Consulado General de España en Santo Domingo recomienda a los dominicanos utilizar el nuevo pasaporte electrónico para solicitar visados, debido a sus características de seguridad, que, según la representación diplomática, facilitan la gestión de las solicitudes y los controles de entrada al territorio europeo.

La recomendación aparece en el portal oficial del Consulado, dentro de los avisos dirigidos a quienes preparan sus solicitudes de visado Schengen.

Textualmente, la información cita: "Se recomienda mucho a los solicitantes dominicanos de visado que pidan su visado con el nuevo pasaporte biométrico dominicano, lo que facilita la gestión del visado y las entradas en territorio europeo, por las excelentes características de seguridad de dicho pasaporte biométrico".



Sin embargo, los dominicanos pueden continuar utilizando sus pasaportes anteriores, siempre que cumplan las condiciones de vigencia y los demás requisitos establecidos por las autoridades españolas.

Para solicitar un visado Schengen, el pasaporte debe tener una vigencia mínima de tres meses después de la fecha prevista de salida del territorio europeo, contar con al menos dos páginas en blanco y haber sido expedido durante los últimos diez años.

La recomendación española representa un respaldo internacional a la seguridad del nuevo documento dominicano, cuya implementación comenzó este año.

El director general de Pasaportes, Lorenzo Ramírez, valoró el pronunciamiento del Consulado y lo atribuyó a los cambios introducidos en el proceso de emisión.

"Que España recomiende el nuevo pasaporte dominicano por su seguridad es un reconocimiento a la libreta y al trabajo que hicimos en Pasaportes para cambiar la forma de emitirla", expresó.

La nueva libreta incorpora más de 130 medidas de seguridad, entre ellas una página de policarbonato con grabado láser y un chip electrónico que permite verificar la identidad del titular y comprobar la autenticidad del documento.

De acuerdo con la Dirección General de Pasaportes (DGP), el documento ya está disponible en 18 de las 19 oficinas de la institución en República Dominicana y en ocho consulados dominicanos en el exterior.

Características del pasaporte

Ramírez informó que antes de finalizar 2026 está prevista su incorporación en otros ocho consulados, incluidos los de Miami y Orlando, en Estados Unidos, así como los de Chile y Panamá.

La institución recordó que los ciudadanos pueden solicitar el pasaporte electrónico aunque su documento actual todavía esté vigente.

El nuevo pasaporte también permite utilizar los sistemas automatizados de control migratorio en los aeropuertos dominicanos habilitados y cuenta con una cobertura de hasta 9,000 dólares para la repatriación de restos mortales en caso de fallecimiento del titular en el extranjero.

Según la DGP, hasta el 31 de diciembre de 2026 no se aplicarán cargos adicionales por pérdida o deterioro del documento.

Disponibilidad y cobertura