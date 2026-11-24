El Ministerio de Administración Pública realiza una auditoría al personal del sector salud en Barahona. ( DIARIO LIBRE/OMAR MEDINA )

Médicos, enfermeras y empleados administrativos de la Regional del Servicio Nacional de Salud (SNS) en Barahona denunciaron desorganización, maltrato y largas horas de espera durante una jornada de auditoría que realiza el Ministerio de Administración Pública (MAP), en coordinación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para verificar el personal que labora en los centros de salud de la región.

La jornada comenzó a primeras horas de la mañana de este martes y, según los testimonios recogidos, el proceso comenzó a generar largas filas y aglomeraciones desde las primeras horas del día.

Muchos médicos llegaron desde las 5:00 de la mañana para conseguir los primeros turnos y agilizar el proceso. Sin embargo, a las 5:00 de la tarde todavía permanecían haciendo filas, después de pasar gran parte del día esperando para ser atendidos.

Los trabajadores también señalaron que durante la jornada del lunes, que concluyó a las 9:00 de la noche, se registraron dificultades similares.

Desorganización y quejas

El proceso se desarrolla en las instalaciones del Colegio Médico Dominicano, ubicado en la entrada de La Guázara, y está previsto que continúe hasta el próximo viernes.

Los trabajadores cuestionaron que la convocatoria se realizara simultáneamente para empleados de todos los municipios de la provincia, sin establecer un calendario organizado por zonas o centros de trabajo.

Esta situación habría provocado aglomeraciones, retrasos y momentos de tensión entre el personal que acudió a cumplir con el procedimiento.

"Nos llamaron a todos los municipios al mismo tiempo, sin un orden por zonas, y eso ha generado un caos", expresó uno de los empleados consultados.

Algunos trabajadores calificaron de innecesaria la forma en que se está desarrollando el proceso y señalaron que esta sería la tercera auditoría realizada durante el presente año. También compararon la jornada con una auditoría anterior del Servicio Nacional de Salud, realizada hace aproximadamente cuatro meses, que, según dijeron, estuvo mejor organizada.

Las quejas se concentraron principalmente en el tiempo de espera y en la convocatoria masiva, debido a que empleados de diferentes municipios tuvieron que trasladarse hasta un mismo lugar para presentar sus informaciones laborales.

Forcejeo y rotura de una puerta de cristal La tensión también provocó daños en las instalaciones donde se desarrolla la auditoría, luego de que una puerta de dos hojas de cristal resultara rota durante un forcejeo.

Detalles de la auditoría

Ana Ortiz, una de las encargadas del proceso de auditoría, confirmó que se produjo un forcejeo, aunque aseguró que ninguna persona resultó herida.

Entre las inquietudes surgidas tras el incidente figura quién deberá asumir el costo de reparación de la puerta, debido a que algunos plantearon que el gasto debería ser reclamado al Ministerio de Administración Pública, por tratarse de una jornada organizada por esa institución.

¿Cuál es el objetivo de la auditoría?

La jornada es organizada por el MAP, en coordinación con el BID, y tiene como propósito realizar una sinceración de la nómina del sector salud.

El procedimiento busca comprobar que las personas registradas en la nómina pública efectivamente estén trabajando en los centros de salud correspondientes, así como verificar que el personal que presta servicios esté debidamente registrado y reciba su remuneración.

La revisión incluye a médicos, enfermeras y empleados administrativos de los establecimientos de salud.

Durante el proceso, cada colaborador debe suministrar o confirmar los siguientes datos:

Fecha de su nombramiento.

Monto exacto de su salario .

. Nombre completo de su jefe inmediato .

. Nombre del superior de su jefe inmediato .

de su . Nombre del director general del hospital.

del hospital. Nombre de la persona responsable de la gerencia a la que pertenece.

Las autoridades recomiendan revisar previamente el volante de nómina para confirmar la fecha de nombramiento y el monto del salario.

Mientras la auditoría continúa hasta el viernes, los empleados solicitan que se mejore la organización de las convocatorias y se eviten nuevas aglomeraciones y largas jornadas de espera.

Hasta el momento, no se había conocido una posición oficial de la dirección regional del SNS sobre las denuncias de desorganización y maltrato formuladas por los trabajadores.

La jornada fue supervisada por miembros de la Policía de la Dirección Regional Sur.